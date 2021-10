Les fans sont ennuyés que certaines choses soient coupées de Seinfeld sur Netflix

C’est-à-dire qu’il y a un épisode de la comédie des années 90 intitulé « The Pothole », qui parle – vous l’avez deviné – d’un nid-de-poule sur la route, mais le recadrage signifie que le nid-de-poule titulaire n’est pas là dans le plan.

Un peu rend tout cela un peu inutile, non?

Fondamentalement, toute la série vient de tomber sur Netflix récemment, et elle a été recadrée au format 16:9.

Sans entrer trop loin dans ce que cela signifie exactement, le nid-de-poule qui aurait autrement été au bas de la prise de vue ne peut plus être vu, et les fans de la série n’en sont pas très heureux.

Une personne a écrit : « Seinfeld est en 16:9 sur Netflix et est donc impossible à regarder… déception »

Une autre personne a ensuite précisé: « Pour souligner, le nid-de-poule titulaire de l’épisode de la saison 8 The Pothole est coupé sur Netflix. »

S’ils cherchent une solution, cela s’est produit quand Les Simpsons est venu à Disney + il y a quelque temps, et ils ont juste permis à ceux qui regardaient de changer le rapport hauteur/largeur s’ils le voulaient, ce qui semble avoir apaisé tout le monde.

Bien sûr, de nombreux spectacles – tels que celui susmentionné Les Simpson et Amis – se sont heurtés aux changements d’opinion de 2021, et Seinfeld n’est pas différent.

Cela dit, le créateur et star Jerry Seinfeld a même déclaré qu’il changerait quelques éléments s’il le pouvait.

De l’émission, qui s’est déroulée de 1989 à 1998 sur NBC , Seinfeld a déclaré: « Il y en a un certain nombre que j’aimerais essayer, mais je ne crois pas vraiment, philosophiquement, au changement ou même à la réflexion sur le passé.

« Ma philosophie de vie est que [it] s’est passé comme cela s’est passé, et nous allons partir d’ici. Et c’est la meilleure façon de […] habitent. »