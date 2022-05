Les fans sont divisés après que Master Chief ait perdu sa virginité dans la série télévisée Halo

La série d’action en direct Halo sur Paramount + s’est avérée assez controversée parmi les fans de la série, et l’épisode le plus récent semble avoir encore intensifié les critiques.

L’épisode 8 de la toute première saison de l’émission est tombé le 12 mai, et le principal sujet de discussion a été le personnage principal Master Chief perdant sa virginité au profit de Makee, un tout nouveau personnage qui n’était pas dans les jeux et qui est joué par Charlie Murphy.

La série a déjà été critiquée par les fans pour avoir apporté un certain nombre de modifications à la mythologie établie des jeux, mais Master Chief perdant sa virginité semble être le plus grand changement à ce jour.

« Pour les fans de notre univers élargi, qui ont lu The Fall of Reach et d’autres médias centrés sur le Master Chief, enlever le casque est quelque chose auquel ils sont en fait assez habitués – nos formats de littérature et de bande dessinée ont permis ce genre de narration », a déclaré le message.