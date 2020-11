Les fans sont confus par les expressions faciales de Bucky

L’une des plus grandes réalisations de l’univers cinématographique Marvel réside dans les relations solides qu’il établit entre ses personnages.

Les cinéastes ont certainement une richesse de matériaux à partir de laquelle construire – Marvel Comics leur a donné des années d’histoires sur lesquelles s’appuyer. L’une des amitiés les plus célèbres de Marvel est celle de Captain America, Steve Rogers et de son ami d’enfance Bucky Barnes. Ces deux-là ont une relation compliquée dans les films.

Il y a une scène dans le premier film de Captain America où les fans ont remarqué un regard étrange que Bucky a donné à Steve. Examinons de plus près leurs arcs de personnages et ce que cela a pu signifier.

Où commence la relation entre Bucky et Steve

Sebastian Stan | Paras Griffin / Getty Images pour les attractions routières

Comme dans les bandes dessinées, le MCU commence Bucky et Steve comme meilleurs amis. La première apparition des deux est dans Captain America: le premier vengeur. Ensemble, ils grandissent à Brooklyn. Bucky est le plus beau et le plus populaire, tandis que Steve est un enfant généreux mais maigre.

Les deux rejoignent l’armée ensemble, où Steve est choisi comme sujet du projet de super soldat. Il est imprégné d’un sérum spécial qui lui donne un athlétisme surhumain et un physique de culturiste. Il dirige ensuite une équipe à travers l’Europe, luttant contre le mal au nom de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Bucky et Steve se retrouvent face à face avec les forces d’HYDRA, et malheureusement, Bucky est probablement tué.

Bien que le moment soit triste pendant le film, ce ne serait pas le dernier que les fans verraient de Bucky. Il reviendrait plus tard en grand.

Comment la relation Bucky-Steve se développe

CONNEXES: Funérailles de Captain America: les fans de MCU ne veulent pas le voir – Il n’y a “ pas besoin ”

Bien sûr, Steve continue d’agir comme un super-héros en tant que Captain America, le chef d’une équipe appelée les Avengers. Mais ce qu’il ne réalise pas, c’est que son ami, Bucky, est en fait très vivant.

Dans Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, Steve découvre qu’HYDRA a sauvé et lavé le cerveau de Bucky, le transformant en une machine à tuer mortelle censée répondre à ses attentes. Steve finit par vaincre Bucky mais lui permet de s’échapper.

Plus tard, lors des événements de Captain America: guerre civile, Steve confronte à nouveau son ami. Après que Bucky soit accusé du meurtre du roi T’Chaka de Wakanda, il l’aide à s’échapper. Tony Stark apprend plus tard que Bucky était responsable de la mort de ses parents, conduisant Steve à devoir défendre à nouveau son ami.

Finalement, Bucky surmonte son lavage de cerveau HYDRA et rejoint les Avengers pour aider dans la lutte contre Thanos. Steve et Bucky sont vus pour la dernière fois en train de parler avant que Steve ne retourne dans le temps pour rendre les pierres Infinity, revenant en tant qu’homme âgé.

Pourquoi les fans sont confus par les expressions faciales de Bucky

Un fan de MCU s’est rendu sur Reddit pour souligner que lors d’une scène du premier film de Captain America, une foule de soldats applaudit Steve. Bucky hoche la tête avec approbation, mais quand Steve regarde ailleurs, il semble avoir un air de colère ou de mécontentement sur son visage. Certains fans ont supposé que c’était peut-être de la jalousie, mais il y a une meilleure explication. Une affiche l’a dit le mieux:

«Je ne pense pas. Ils sont venus du champ de bataille. Ils sont épuisés au-delà de notre compréhension, sans oublier que Zola effectuait déjà des expériences sur lui, ce qui a probablement aussi un effet.

Le regard consterné est probablement un petit indice sur l’avenir conflictuel de Bucky. Si son lavage de cerveau avait déjà commencé, il commençait probablement à ressentir les effets de la programmation d’HYDRA.

Combinez cela avec le fait que Bucky se remettait toujours d’une bataille, et il est logique qu’il ne soit pas ravi à ce moment-là. Ce qui semble être le signe d’une rupture entre les personnages était probablement l’un d’entre eux qui commençait à se fissurer avant de devenir plus tard un méchant à part entière.