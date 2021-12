Les fans sont confus à propos de la figurine de cire Madame Tussauds de Rihanna

La cire de Rihanna a été dévoilée en 2011 et avait à l’origine les cheveux roux vifs de la chanteuse et une tenue rouge.

Depuis lors, elle a eu plusieurs changements de tenue, y compris le plus récemment lorsque le musée a décidé d’entrer dans l’esprit festif et de mettre la silhouette dans un body en velours rouge avec une bordure en fourrure blanche, le personnel a également donné à la cire un nouveau temps plus long et a fait sauter un nœud blanc assorti sur sa tête.