Les fans sont complètement dégoûtés de la recette de macaroni au fromage de Bella Hadid

La cuisine n’est pas pour tout le monde, et si vous n’êtes pas habitué à être dans la cuisine, les macaronis et le fromage ne sont pas quelque chose que vous devriez essayer à Thanksgiving. Alors que beaucoup de gens aiment différents styles et saveurs de macaroni au fromage, il est essentiel d’obtenir une texture épaisse et crémeuse avec du macaroni au fromage cuit au four.

Comme beaucoup d’autres célébrités, Bella Hadid était impatiente de montrer ses talents culinaires pendant les vacances. Cette année, la top model a contribué le plat au fromage au repas de Thanksgiving de sa famille. Hadid a joyeusement partagé une vidéo du repas sur ses comptes de médias sociaux.

Malheureusement, elle n’a pas reçu la réponse qu’elle attendait.

Bella Hadid a partagé une vidéo de son macaroni au fromage de Thanksgiving

Hadid a téléchargé la vidéo de son macaroni au fromage sur son Instagram. Cependant, quand elle a utilisé la louche pour retirer une partie du fromage et des nouilles, les fans ont été horrifiés de voir la texture veloutée du plat. Elle a sous-titré la vidéo, «allons rouler».

On dirait que Hadid a utilisé beaucoup trop de mélange de fromage et n’a pas utilisé un épaississant approprié pour faire le plat, donc il s’est littéralement effondré quand elle a plongé dedans. Les fans étaient tellement stupéfaits qu’ils n’avaient aucune idée que le plat était même du macaroni au fromage lorsque le mannequin l’a publié pour la première fois.

En fait, de nombreux fans pensaient que le plat était un dessert ressemblant à de la cannelle parce qu’il avait un aspect très laiteux. Ils ont également supposé que la garniture était un crumble épicé et non la chapelure qui accompagne traditionnellement certains plats de macaroni au fromage.

Cependant, depuis que le mannequin a utilisé la chanson «Cheesy Rat Blues» sur la vidéo, les fans ont rapidement déterminé ce qu’elle essayait de réaliser. Hadid a utilisé de la chapelure Panko, du parmesan fraîchement râpé et du paprika. Cependant, il semble que les proportions n’étaient pas correctes et elle n’a pas laissé le plat au four assez longtemps pour bien cuire.

Twitter est dégoûté par la vidéo de mac and cheese de Bella Hadid

Sur Twitter, les fans ont commencé à appeler le plat de Hadid «soupe macaronisée» et «lait au fromage». Instagram n’était pas plus gentil. Un utilisateur d’Instagram a déclaré: «Ce n’est pas du macaroni au fromage, ce fromage en mac 😂ahttttttttttt Cheese pudding.» Un autre a essayé d’être un peu plus gentil en disant: «Je suis désolé, mais non.» Un autre fan a dit: «Est-ce du fromage et de l’eau? Il suffit de jeter la chapelure dessus comme « fck it » smh. » Quelqu’un d’autre a simplement supposé que c’était un cordonnier.

Le jeune homme de 24 ans est resté occupé en quarantaine en cuisinant à la maison. Avant la porte des macaronis, elle a partagé plusieurs photos et vidéos de la nourriture qu’elle préparait. Jusqu’à présent, elle a préparé du poulet mariné avec de l’ail épicé, du gingembre et un plat de guimauve croustillant.

Cependant, il semble qu’elle doive laisser sa sœur aînée, Gigi, s’occuper des plats de pâtes. Après tout, la recette de pâtes à la vodka épicée de Gigi était déjà devenue virale sur Tik Tok.

Gigi Hadid a une recette de macaroni au fromage qui peut être un pari plus sûr

Gigi a déjà une recette de macaroni au fromage qu’elle a déjà partagée avec les fans. Cependant, comme elle vient d’avoir un bébé, il semble que la plupart des tâches de cuisine incombent à Bella cette année. Cependant, cela ne devrait pas vous empêcher d’essayer par vous-même la recette de 25 ans.

Pour la recette de Gigi, vous aurez besoin de 1/4 tasse de farine, 1 œuf, 2 1/2 tasse de lait, un mélange de cheddar doux, de cheddar fort et de gouda que vous déchiqueter vous-même, 1/2 bâton de beurre et pour l’assaisonnement, sel poivre, paprika et poivre de Cayenne.

Comme toute recette de macaroni au fromage, vous voulez tout mélanger avec des nouilles cuites et cuire le plat à environ 350 degrés pendant environ 40 minutes. Nous pensons que c’est la recette que Bella aurait dû utiliser.