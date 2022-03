Les fans sont choqués de comprendre pourquoi ils reconnaissent les jumeaux videurs dans The Batman

Les cinéphiles se sont rendus sur Reddit pour partager leur surprise de reconnaître les jumeaux videurs dans Le Batman.

Crédités comme « The Twins », les vrais jumeaux Max et Charlie Carver ont précédemment joué Preston et Porter Scavo sur Femmes au foyer désespérées.

Les Carvers ont repris les rôles de Shane et Brent Kinsman dans la saison cinq, jouant les personnages de 2008 à 2012.

Les fans de la série ont rapidement repéré leurs apparitions dans le nouveau film et n’ont pas tardé à publier sur le Femmes au foyer désespérées sous-reddit.

Un autre utilisateur a posté : « Oui !! J’ai dit ‘Scavo’ à haute voix au théâtre quand je les ai vus ! »

Un autre a écrit : « NO WAY ! Ma fille le voit ce soir et elle va être si agréablement surprise ! »

Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman. Crédit : Warner Bros Pictures

Les jumeaux de 33 ans sont également apparus en tant que jumeaux loup-garou Ethan et Aiden dans la série à succès de MTV Teen Wolf – bien que ni l’un ni l’autre n’aient encore annoncé s’ils apparaîtront dans la prochaine suite du film. La mort d’Aiden dans la série télévisée rend le retour de Max moins probable.

Parlant à Comicbook.com, les jumeaux ont dit que c’était comme la veille de Noël quand ils ont reçu l’appel disant que cela apparaîtrait dans Le Batman.

Max a déclaré : « Nous sommes entrés dans [the auditions] comme bien nous pourrions aussi bien y aller, non? Et puis nous avons reçu l’appel et tous les deux se sont dits oh merde. »

De nombreux acteurs ont parlé de devoir garder secrètes les nouvelles passionnantes du casting, même de la part de leurs proches. Les Carvers disent qu’ils ont été particulièrement chanceux dans cette affaire car ils se sont entendus pour parler de cette nouvelle.

Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle/Catwoman. Crédit : Warner Bros Pictures.

Parlant de travailler avec la star du film Robert Pattinson, les jumeaux disent que lorsqu’il était dans le personnage, ils avaient « légitimement peur » de Pattinson.

Max a déclaré: « Nous avons fait des répétitions de cascades pour toutes sortes de techniques de combat.

« La chose qui m’a le plus surpris, c’est quand nous avons rencontré Rob en tant que Batman, il était mille fois plus violent et plus rapide.

« Nous avions travaillé avec ces cascadeurs comme des fous et il était féroce. »

Charlie a ajouté que lorsqu’il n’était pas dans son personnage, Pattinson était « le gars le plus gentil de tous les temps ».

Les gardes du corps jumeaux joués par les Carvers sont des associés du méchant Penguin (Colin Farrell).