Les fans sont choqués alors que Megan Fox partage la confession d’Airbnb de son voyage avec Machine Gun Kelly

L’acteur de 35 ans est récemment parti en escapade avec son petit ami rappeur Machine Gun Kelly – et clairement, ils ont passé un très bon moment.

Partageant un selfie, dans lequel on la voit appuyée sur une grande table d’aspect marbré, la Transformateurs star a écrit: « Quand je vous dis que la table de cet air bnb a vu des choses. »

MGK a révélé son implication dans la profanation de la table dans un commentaire supprimé par la suite, qui disait: « Je suis vraiment content que ce ne soit plus notre table. »

« S’il vous plaît, trouvez un peu de décence et achetez une nouvelle table aux propriétaires maintenant. »

Fox a partagé quelques clichés d’elle portant un double ensemble en denim, ainsi qu’un body néon et un sac à main assorti.

Mais alors que la plupart des gens ont commenté à quel point elle a réussi son look, son autre moitié était plus intéressée par l’écran de verrouillage de son téléphone.

C’est parce que sur la troisième photo, on voit bien que ce n’est autre que MGK lui-même qu’elle choisit de regarder pendant une microseconde à chaque fois qu’elle déverrouille son téléphone.

« Le fait qu’il ait quatre ans de moins que moi et que les gens veulent faire comme si je sortais avec un homme plus jeune. Il a 31 ans et j’en ai 35.