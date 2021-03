Les fans s’inquiètent pour Arthur Shelby dans les coulisses de Peaky Blinder Photos

Le tournage est bien engagé pour la sixième série de Peaky Blinders , et il semble que les choses pourraient devenir difficiles pour le bras droit de Tommy Shelby, Arthur.

C’est ce qui inquiète les fans de toute façon, beaucoup se déclarant préoccupés par le personnage (joué par Paul Anderson) après que de récents coups de feu du tournage le montrent apparemment plus mal à l’aise.

Bien que toujours habillée avec élégance – dans un manteau sombre, un gilet et un pantalon gris, avec un nœud papillon et une chemise blanche – de nombreux fans ont rapidement souligné que Shelby avait l’air un peu ropey dans les images des coulisses, prises sur le plateau. à Castlefield, Manchester.

Les photos du tournage ont été publiées sur Facebook , où de nombreuses personnes ont rapidement souligné à quel point il avait l’air plus âgé que dans la saison cinq.

Dans une image, Anderson est vu en train de dépeindre Shelby devant un caméraman, le dos tourné d’une voiture et paraissant un peu plus vieux que nous ne nous en souvenons. Une personne a demandé: « Pourquoi Arthur ressemble-t-il à un fossile? »

Parmi les autres distinctions notables figurait la nouvelle coupe de cheveux de Shelby, avec une image montrant le personnage dos à la caméra et faisant face à Lizzie Stark, assise dans une voiture.

La photo montre le personnage balançant un rinçage au gingembre mais avec le dos et les côtés rasés – un look qui n’a pas été universellement bien avec le Peaky Blinders fidèle.

Une autre image le montre décharné et malheureux alors que la lumière du soleil brille sur lui. Mais que pourrait signifier son apparence échevelée pour le personnage de la nouvelle série? Les fans avaient également des théories à ce sujet.

Certes, ce ne sont pas les prédictions les plus perspicaces de ce qui pourrait se passer, mais un fan avait une théorie un peu plus arrondie, disant: « Je pense qu’Arthur a une maladie dans cette nouvelle saison, on dirait que Paul Anderson a perdu du poids pour cela . «