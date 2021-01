Les fans se souviennent de Heath Ledger le 13e anniversaire de sa mort

Fans de la fin, super Grand livre Heath rendent hommage à l’acteur emblématique sur les réseaux sociaux 13 ans après son décès choquant et soudain. De jouer une idole adolescente dans 10 choses que je déteste à propos de toi au Prince Clown du Crime Le Chevalier Noir, Ledger était un immense talent dont le charisme correspondait à ses prouesses d’acteur, faisant de lui l’un des acteurs les plus aimés de tous les temps. Sa vie a été tragiquement écourtée en janvier 2008 lorsque Ledger est décédé d’une surdose accidentelle, et ses fans ressentent toujours la piqûre après 13 ans.

« C’est difficile à croire Le monde est tombé dans un silence stupéfait alors que les médias ont rapporté la mort de #HeathLedger », a posté un grand fan, y compris plusieurs photos de Heath. « Un jeune talent est parti bien trop tôt. 13 ans plus tard, ce sourire australien effronté nous manque toujours. Vous ne serez jamais oublié, le Joker est toujours considéré comme le meilleur. »

Un autre fan de la ville natale de Ledger écrit: « 13 ans aujourd’hui depuis que nous avons perdu notre bien-aimé Heath Ledger. Toujours dans mon cœur et en pensant à ses parents Kim et Sally, ses sœurs, sa famille et surtout sa fille Matilda Rose. Perth est moins sans toi Heath. «

Ajoutant un GIF du sourire charmant de Heath, un autre fan publie: « Vous étiez si talentueux, vraiment gentil et humoristique. Vous étiez un cadeau pour ce monde. Vous m’avez tellement inspiré et continuez de le faire. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. . Ce sera toujours apprécié. Je t’aime Angel, toujours et pour toujours. «

Et un autre tweet touchant se lit comme suit: « Tu me manques toujours, Heath Ledger. Cela me rend triste de penser à tous les rôles incroyables que nous avons manqués de toi. Mais je me sens aussi très béni du travail fantastique que tu nous as * fait * donné. »

Tu me manques toujours, Heath Ledger. Cela me rend triste de penser à tous les rôles incroyables que vous avez manqués. Mais je me sens aussi très heureux du travail fantastique que vous * avez * fait * nous donner. 🥺❤️ – ClarissaB (@WriterCCBowen) 22 janvier 2021

Au cours de sa courte carrière, Ledger s’était fait connaître pour des rôles dans des films comme 10 choses que je déteste à propos de toi, Le Patriote, Boule de monstre, Seigneurs de Dogtown, Les frères Grimm, Casanova, Je ne suis pas là, et Bonbons. En 2006, il est passé au niveau supérieur lorsqu’il a été nominé pour le meilleur acteur aux Oscars pour son rôle d’Ennis Del Mar dans montagne de Brokeback, un drame romantique avec Jake Gyllenhaal. Son dernier rôle est entré L’imaginarium du docteur Parnassus, qui était encore en production lorsque Heath Ledger est décédé.

Le rôle le plus populaire de Ledger pourrait être celui du Joker dans la suite de Batman Begins de Christopher Nolan Le Chevalier Noir. Bien que le film soit sorti après sa mort, Ledger remporta à titre posthume le meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars pour sa performance légendaire. À ce jour, de nombreux fans de DC considèrent toujours que la vision de Ledger sur le Joker est la meilleure représentation de tous, et qu’elle ne sera probablement jamais dépassée.

Nous ne pouvons qu’imaginer le genre de choses que nous aurions pu voir de Ledger au cours des 13 dernières années, si nous ne l’avions pas perdu en 2008. Bien qu’il nous ait quittés bien trop tôt, l’amour qu’il continue de recevoir des fans gardera à jamais son héritage vivant. . Qu’il repose en paix.

se souvenir du magnifique registre de la santé humaine était aujourd’hui 🕊 pic.twitter.com/j21HbD0sSl – lauren (@phoenixsfilm) 22 janvier 2021

En souvenir de l’acteur australien Heath Ledger, malheureusement décédé à 28 ans le 22 janvier 2008. Brillant à 22 ans, comme William Thatcher dans A Knight’s Tale 2001, avec Paul Bettany, Shannyn Rossamon, Mark Addy, Alan Tudyk, Rufus Sewell , Laura Fraser, Bérénice Bejo. pic.twitter.com/GpSXriuYff – Stars de la télévision et du cinéma (@TVandFilmStars) 22 janvier 2021

Il y a 13 ans aujourd’hui, le monde a perdu l’un des plus grands interprètes de tous les temps, Heath Ledger 💔 Tu nous manques Légende 🙏#HeathLedgerpic.twitter.com/1Y3N0lMPwg – Binge Watcher (@Bingewatcher_TT) 22 janvier 2021

Cela me fait vraiment mal de penser à quelle norme nous regarderions ce glorieux acteur atteindre maintenant #HeathLedgerpic.twitter.com/zO3FAUMl9h – RuggerLover (@ Tjj70Jones) 22 janvier 2021

« Si vous prenez des décisions basées sur les réactions ou les jugements des gens, vous faites des choix vraiment ennuyeux. » 🎭 Se souvenir #HeathLedger, Qui est décédé #onthisday 22 janvier 2008, avec tellement plus devant lui. #Agissant#Réalisationpic.twitter.com/huGNh5zrDQ – Nathan Francis (@NathanFrancis__) 22 janvier 2021

Nous avons perdu une icône. Mais nous avons gagné des souvenirs incroyables. RIP Heath Ledger. Je vous aimerai toujours. pic.twitter.com/Vb3UQk83tg – CandyKnockers! 💗☕🐶🐼😚 (@loudpunkrockr) 22 janvier 2021

Sujets: Dark Knight, Joker