Les fans se demandent s’il existe un chemin de mise à niveau pour Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PS5

Quelques jours seulement après la débâcle d’Horizon Forbidden West, qui a vu Sony revenir sur sa décision de ne pas offrir de mise à niveau gratuite de PS4 à PS5, les fans attendent patiemment plus d’informations sur la collection Uncharted: Legacy of Thieves, qui remasterise Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy pour la prochaine génération.

Le titre sera disponible à l’achat sur PC, bien sûr, mais qu’en est-il de ceux qui possèdent déjà les aventures de boucaniers sur PS4 ? Le manque de clarification suggère que vous paierez à nouveau le prix fort, mais nous vérifierons auprès de Sony et mettrons à jour si nous obtenons plus d’informations. Un article de blog officiel de Naughty Dog indique simplement que plus de détails seront partagés à l’approche de la sortie.

Il est important de se rappeler que les remasters ne poussent pas sur les arbres, mais avec l’excellente rétrocompatibilité de la PS5, les attentes des consommateurs sont différentes de nos jours. The Last of Us: Part II a été mis à jour pour fonctionner à 60 images par seconde gratuitement, donc même s’il est possible que même des efforts aient été investis pour mettre à niveau ces titres, Sony aura besoin de plus de charisme que Nathan Drake lui-même pour convaincre la plupart des fans de payer à nouveau le prix fort pour ces aventures.