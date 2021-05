Les fans se demandent: où est Spider-Man No Way Home?

Les fans de Marvel espèrent voir pour la première fois Spider-Man: pas de retour à la maison ils devront attendre encore un peu. Aucune image de la troisième partie de Spider-Man n’a été incluse dans la bobine de la phase 4 de Marvel Studios.

Le monde peut changer et évoluer. Mais la seule chose qui ne changera jamais, c’est que nous faisons tous partie d’une grande famille. pic.twitter.com/TUU5848QYR – Studios Marvel (@MarvelStudios)

No Way Home apparaît dans la bobine de grésillement uniquement sous la forme d’une carte de titre animée réitérant la date de sortie du 17 décembre. Les logos des suites datés 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie et de Thor: l’amour et le tonnerre ils apparaissent également dans la bobine sans premières images.

La coproduction Spider-Man de Sony Pictures Et Marvel Studios continue en secret: Sony a publié des photos officielles du teaser de Peter Parker (À M Hollande) et ses formidables amis MJ (Zendaya) O Ned (Jacob Batalon) en dévoilant le titre de No Way Home fin février, qui offre aux fans leur premier et jusqu’à présent seul regard sur la suite de Spider-Man: retour à la maison à partir de 2017 et Spider-Man: loin de chez soi à partir de 2019.

Alfred Molina Oui Jamie foxx reprendront leurs rôles de Spider-Man 2 en 2004 et The Amazing Spider-Man 2 en 2014 en tant que Docteur Octopus et Electro, respectivement, dans le troisième film réalisé par Jon watts qui s’annonce comme un Spider-Verse Live Action.

Le troisième film de Tom Holland, Spider-Man, Spider-Man no Way Home sortira le 17 février 2021.

