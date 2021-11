Les fans se déchaînent alors que Macaulay Culkin devient un modèle de défilé Gucci

Macaulay Culkin a ajouté un mannequin à son CV après avoir participé au défilé de mode de Gucci sur le Walk of Fame d’Hollywood.

Les Seul à la maison et histoire d’horreur américaine La star avait l’air très suave alors qu’il se pavanait pour la Love Parade de Gucci sur Hollywood Boulevard cette semaine.

« [He] arpenté Hollywood Boulevard dans le combo convenablement nostalgique d’une chemise hawaïenne sous un blouson aviateur à fleurs. La touche finale ? Des lunettes de soleil teintées dans le style des années 70 et une paire de sabots à mors. »

Le biopic qui sortira plus tard ce mois-ci raconte comment « le mariage et le divorce tumultueux de Patrizia (Lady Gaga) et Maurizio Gucci (Adam Driver), le patron de la maison de couture Gucci, mènent au meurtre ».