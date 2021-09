Les fans ridiculisent Novak Djokovic pour avoir pleuré à l’US Open

L’US Open s’est terminé par une rare démonstration d’émotion de la part d’un des plus grands athlètes du tennis.

Après avoir perdu contre Daniil Medvedev et raté un 21e titre record du Grand Chelem, Novak Djokovic était en larmes dans le stade de New York.

Le numéro un mondial a été accueilli par des acclamations de soutien de la foule à New York qui, selon lui, « a touché son âme ».

Mais, en ligne, la réaction a été nettement moins sympathique.

Les fans ont ridiculisé Novak Djokovic pour avoir pleuré à l’US Open.

« Est-ce que quelqu’un d’autre est devenu tout heureux en voyant Djokovic pleurer ? J’espère juste qu’il pleurait parce qu’il a perdu », a écrit un utilisateur de Twitter.

« Le moment le plus satisfaisant de l’année. Novak Djokovic pleure, » dit un autre utilisateur.

Alors qu’il y avait beaucoup de soutien pour la star du tennis serbe, la réaction à son affichage émotionnel montre une insensibilité vicieuse envers les stars du tennis.

Djokovic est détesté par de nombreux fans de tennis.

Djokovic a longtemps été l’une des stars les plus polarisantes du tennis. Alors que beaucoup célèbrent ses talents, il fait face à des critiques excessives et souvent inexplicables de la part des autres.

Il est largement considéré comme arrogant pour ses singeries sur le terrain, il a été critiqué pour être anti-vaccins, il a perturbé des années de domination de Roger Federer et Rafael Nadal à laquelle les fans de tennis se sont accrochés.

Mais quelle que soit votre opinion personnelle de l’homme, personne ne devrait être ridiculisé pour avoir montré de l’émotion dans l’un des événements les plus stressants de sa carrière.

Djokovic semblait douloureusement conscient de sa réputation lors de la finale de l’US Open alors qu’il remerciait la foule pour une rare démonstration de soutien à son égard.

« Je n’ai jamais ressenti ça à New York. Je vous aime les gars, merci beaucoup pour le soutien et tout ce que vous avez fait pour moi ce soir », a-t-il déclaré dans un discours d’après-match.

Ce fut une année difficile pour les plus grandes stars mondiales du tennis.

De Serena Williams qui se retire des Jeux olympiques à la bataille très médiatisée de Naomi Osaka contre la maladie mentale, il est clair que le sport a fait des ravages même sur les concurrents les plus forts.

Faut-il s’étonner, alors, que Djokovic ait été ému aux larmes par ce qu’il avait espéré être un match historique ?

La réaction à Djokovic montre un profond malaise avec l’émotion masculine qui peut avoir des impacts désastreux sur la santé mentale des hommes.

« Nous n’en sommes tout simplement pas au point où les hommes, en particulier les athlètes, sont autorisés à pleurer ou à montrer des émotions comme la tristesse », déclare Keith Dent, coach en relations et en autonomisation.

« La santé mentale d’un homme deviendra plus équilibrée si les parents permettent à leurs garçons de pleurer ou d’être tristes et les défendent quand ils le font. »

Dent souligne également que Djokovic n’est pas étranger à montrer ses émotions sur le terrain, nous avons simplement tendance à accepter davantage ses manifestations habituelles de frustration.

«Les athlètes sont définitivement autorisés à montrer de la colère. Par exemple, Novak a cassé sa raquette sur le terrain pour avoir raté un point que tout le monde a applaudi », ajoute Dent.

Accepter la colère masculine mais ridiculiser la vulnérabilité masculine nous maintient dans un cycle dangereux où la violence des hommes est normalisée mais pas leurs tentatives d’exprimer leurs émotions.

Le respect du tennis pour la santé mentale d’un athlète a encore besoin de travail.

Dans le stade, Djokovic a été accueilli par des acclamations – contrairement à la réaction en ligne – mais même ces acclamations ont eu un coût.

L’adversaire de Djokovic, Medvedev, a été vicieusement hué alors qu’il acceptait sa victoire à l’US Open.

Le moment a fait écho à la victoire de Naomi Osaka sur Serena Williams en 2018, lorsque la jeune star a été laissée en larmes alors que la foule la huait.

Elle retrace maintenant son combat contre la dépression aux retombées de cette victoire.

Les fans de tennis se sont donné pour mission d’avoir un méchant, que ce soit Djokovic pour pleurer sur le court, Medvedev pour empêcher une victoire record ou Osaka pour faire de même.

Pourtant, s’il y a une chose à retenir de la bataille pour la santé mentale d’Osaka ou des larmes de Djokovic, c’est que ces stars ont toujours besoin de gentillesse, même face à leur succès.

