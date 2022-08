Les fans ressuscitent le jeu de cartes de stratégie Duelyst.

Duelyst, un projet de Counterplay Games qui promettait un jeu de cartes avec multijoueur en ligne, a levé 137 707 € sur Kickstarter en 2014 « Squad-Based Tactical Combat with Competitive Play at a Higher Level ». présenté par les vétérans de Rogue Legacy et de Diablo III. Pendant la version bêta, l’intérêt pour l’esthétique pixel de Counterplay et la combinaison complexe de cartes et de stratégie au tour par tour était élevé, et après la sortie du jeu, Bandai Namco a accepté de le publier. Les bons moments n’ont pas duré, car les serveurs de Duelyst ont été fermés trois ans plus tard. Godfall, un looter-slasher, sera la prochaine version de Counterplay.

Mais l’histoire du Duelliste n’est pas encore terminée. Counterplay (qui détient toujours les droits de Duelyst) a accordé aux fans de la société indépendante Dream Sloth une licence et la plupart du code source, et ils travaillent actuellement sur une relance baptisée Duelyst 2. Les joueurs reçoivent deux cartes après chaque tour au lieu d’une depuis. est basé sur la version bêta de Duelyst plutôt que sur la version de lancement, entre autres changements.

Le tirage à deux cartes était une fonctionnalité populaire de Duelyst dans la version bêta, permettant un jeu rapide et axé sur les combos, mais il était difficile de s’équilibrer. Lorsque vous pouviez jouer deux cartes à prix moyen par tour sans diminuer votre main, les cartes qui coûtaient beaucoup de mana valaient rarement la peine d’être utilisées, et les cartes qui se synergisaient bien étaient encore meilleures si vous pouviez obtenir les deux à la fois. (Une règle qui vous permettait de tirer du paquet une fois par tour en échange d’une carte dans votre main a aggravé la situation.)

Duelyst 2 sera accessible gratuitement. Dream Sloth a donné l’explication suivante de la commercialisation du jeu sur Discord : « Les cartes et les produits cosmétiques seront vendus, cependant, par rapport à Duelyst, les cartes seront plus rapides et plus faciles à obtenir sans dépenser d’argent. Pour compléter le modèle f2p plus généreux, nous avons l’intention d’ajouter plus d’articles cosmétiques pouvant être achetés. Cela permettra aux joueurs qui aiment soutenir le jeu avec des achats en jeu de le faire.