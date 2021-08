Les fans renouvellent leurs appels pour un film Batfleck le jour de l’anniversaire de la star

Comme Ben Affleck à 49 ans, les fans ont renouvelé leur appel à Warner Bros. pour qu’il réalise un film solo de Batman avec l’acteur dans le rôle principal. Le #MakeTheBatfleckMovie le tag circule à nouveau pour tenter à nouveau de pousser Warner Bros. à aller de l’avant avec le film prévu dans lequel Affleck devait jouer avant l’arrivée de Matt Reeves, a volé le projet et a fait partie du redémarrage de Robert Pattinson Le Batman. Affleck a récemment été vu comme le Caped Crusader dans de nouvelles images tournées pour Zack Snyder Ligue des justiciers, et apparaîtra une fois de plus dans Le flash film l’année prochaine, mais pour de nombreux fans, ce n’est tout simplement pas suffisant.

Avec Zack Snyder célébrant l’anniversaire de son Batman avec une photo invisible d’Affleck dans le Batsuit, les fans étaient partout sur Twitter avec leurs appels pour avoir la chance de voir leur Batman revenir pour le film solo qui n’a jamais été.

« Nous vivons dans une société où les meilleurs Homme chauve-souris n’a pas de film solo », a déclaré un utilisateur de Twitter, un autre ajoutant : « Parce que le meilleur Batman jamais réalisé mérite sa propre trilogie. Il est temps de #MakeTheBatfleckMovie. »

Ce n’est pas la première fois que le hashtag fait le tour des réseaux sociaux, et cette fois-ci, il prenait de l’ampleur à un peu plus de 50 000 tweets, ayant été stimulé à la fois par la campagne pour la publication de Zack Snyder. Ligue des justiciers étant un succès et par le film lui-même, qui a mis en place le film solo d’Affleck dans ses scènes finales lorsque Deathstroke a révélé l’identité secrète de Batman à Lex Luthor et a livré et proposé de se débarrasser de la chauve-souris. Je veux dire, comme si ça n’allait pas créer la clameur pour ce qui aurait pu devenir ce qui pourrait être à nouveau.

L’année dernière, l’acteur de Deathstroke, Joe Manganiello, a parlé à Yahoo du film Batman qui n’aurait jamais existé et de la façon dont c’était « une histoire vraiment sombre dans laquelle Deathstroke était comme un requin ou un méchant de film d’horreur qui démantelait la vie de Bruce de l’intérieur. Il était cette chose systémique. Il a tué tous ceux qui étaient proches de Bruce et a détruit sa vie pour essayer de le faire souffrir parce qu’il sentait que Bruce était responsable de quelque chose qui lui était arrivé. »

Alors que nous avons déjà vu le résultat de la puissance persistante des ventilateurs dans le fait que nous avons maintenant vu la version de Ligue des justiciers Zack Snyder avait toujours eu l’intention de sortir, et ce sera probablement un moment « et si » de l’histoire du cinéma quant à ce qui se serait passé si cette version avait été sortie comme prévu en 2016. Dans l’état actuel des choses, il se peut que Affleck lui-même n’a plus envie de faire un film solo, ce qui semblait être le cas dans les commentaires qu’il a faits l’année dernière.

« J’en ai eu ma dose. [Warner Bros.] a dit : « Voudriez-vous réaliser et jouer dans un film solo de Batman ? J’ai découvert que j’avais perdu mon enthousiasme ou ma passion pour ça », a déclaré Affleck. « Cela devrait vraiment être fait par quelqu’un pour qui c’est leur rêve le plus fou devenu réalité et, pour moi, c’était devenu quelque chose de différent, et c’était clair pour moi qu’il était temps de passer à autre chose. Mais j’ai de très bons souvenirs, en particulier de Batman v Superman, et à quel point c’était excitant. Et à quel point c’était énergisant et à quel point nous nous sommes amusés. »

Bien que cela n’ait pas empêché les fans de demander que le film soit réalisé, cette fois-ci, même la puissance des fans peut ne pas être suffisante pour réaliser leurs souhaits.

