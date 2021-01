Les fans réagissent au prochain 10e anniversaire de « Skyrim »

« The Elder Scrolls V: Skyrim » a été une tendance Twitter alors que les fans anticipent le prochain dixième anniversaire du jeu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Fall Guys » tease un croisement avec « DOOM » de Bethesda

Sorti en 2011, « The Elder Scrolls V: Skyrim » est le cinquième jeu Bethesda de « Vieux parchemins » de la série. Depuis son lancement, il a généré des acclamations critiques et des ventes record, avec des estimations mettant les ventes à vie de la série entre 20 et 30 millions d’exemplaires dans le monde.

Les fans ont pris Twitter avec enthousiasme en entendant les nouvelles, et a noté que le laps de temps qui s’est écoulé depuis le dernier épisode est deux fois le temps entre « Oblivion » et « Skyrim ».

D’autres ont émis l’hypothèse que cela pourrait être l’année d’un remasterisation complète du jeu, profitant de sa popularité. Cinq ans après son lancement, une édition spéciale était disponible avec art et effets remasterisés.

skyrim aura 10 ans cette année, au cas où quelqu’un serait intéressé à vieillir instantanément – Stephen Georg (@Stephen_Georg)

5 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « RUST » atteint le record sur Twitch en raison de « EGOLAND »

Grâce aux capacités de rétrocompatibilité de Xbox série x, la version de Xbox One de « Skyrim: édition spéciale » peut être modifié pour jouer 1080p et 60fps.