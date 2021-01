Les fans réagissent au casting de Nicole Kidman dans I Love Lucy Biopic, ils veulent plutôt Debra Messing

Les fans ne sont pas vraiment dans l’idée de Nicole Kidman jouant Lucille Ball dans Aaron Sorkin J’aime lucy film. Au lieu de cela, les fans veulent que Debra Messing assume le rôle. On vient d’annoncer que Kidman et Javier Bardem sont en pourparlers pour jouer à Ball et Desi Arnaz dans Sorkin’s Être les Ricardos. Le film se déroule pendant une semaine de production du J’aime lucy sitcom alors qu’Arnaz et Ball se heurtent à une crise qui pourrait faire dérailler leur relation et leur carrière. Maintenant, la fantaisie a commencé et Kidman n’est pas loin du premier choix.

Debra Messing a précédemment joué le rôle de Lucille Ball dans un épisode de Volonté et grâce. Les médias sociaux ont immédiatement été enthousiasmés par l’idée que Messing assume le rôle dans un futur biopic en raison de sa qualité. Messing a été comparé à Ball pendant la majeure partie de sa carrière, et pas seulement à cause de ses cheveux roux et de ses traits du visage. Les deux comédiens sont également connus pour la comédie physique, et J’aime lucy les fans veulent qu’elle succède à Nicole Kidman dans Devenir les Ricardos. Messing avait ceci à dire sur l’influence que Bal Lucille avait sur sa carrière.

«J’ai grandi à East Greenwich, dans le RI, que je qualifie, du moins quand je grandissais, de banlieue rurale. J’habitais sur quatre acres de terrain et nous jouions Île Gilligan dehors autour d’un marais. C’est ce que nous avons fait pour nous amuser. Et nous allions à côté et regardions les chevaux naître. C’était donc une expérience incroyablement petite dans une petite ville, et la télévision était ma vie, pouvoir en quelque sorte s’échapper dans d’autres mondes. Et c’était J’aime lucy cela m’a littéralement éclairé. Évidemment, j’ai beaucoup d’autres personnes qui m’ont inspiré au fil des ans – Carol Burnett, il y a juste une longue liste – mais Lucille Ball est de loin celle à laquelle j’ai juste cet attachement émotionnel. «

Une personne sur Twitter ne mâche pas ses mots avec son opinion sur Être les Ricardos. « Sérieusement. Décroche le putain de téléphone et appelle Debra Messing maintenant. » D’autres conviennent que Nicole Kidman est une grande actrice, mais ce n’est tout simplement pas le bon choix pour représenter Lucille Ball. Un autre fan a déclaré: « Lucille Ball était tout à propos d’expressions faciales comiques, presque élastiques. Et bien que Nicole Kidman soit multi-talentueuse et belle, elle … eh bien … ne peut pas bouger son visage. » Il est assez clair que les médias sociaux ne pensent pas que Kidman est le bon choix pour le rôle.

Si J’aime lucy les fans continuent comme ça, on pourrait très bien voir Debra Messing Devenir les Ricardos. C’est arrivé avec Ahsoka Tano dans The Mandalorian quand Guerres des étoiles Les fans ont commencé à dire à quel point Rosario Dawson serait parfait pour jouer le personnage dans le cadre de l’action réelle. Plus, Nicole Kidman et Javier Bardem sont seulement en pourparlers pour le moment. Cate Blanchett était à l’origine en pourparlers pour jouer le rôle de Lucille Ball, mais apparemment ces discussions ont échoué. Un autre fan dit: « J’adore Nicole jusqu’à la fin mais Debra Messing est tellement bon pour ça et je vais MOURIR SUR CETTE COLLINE! »

Au moment d’écrire ces lignes, Debra Messing n’a pas encore répondu à sa fantaisie dans Devenir les Ricardos. Cela étant dit, certains J’aime lucy les fans ne sont pas dans Javier Bardem comme Desi Arnaz et pensent que La montée de Skywalker La star Oscar Isaac serait le choix parfait, car il a montré son côté comique à plus d’une occasion. En plus de Debra Messing, les médias sociaux ont également évoqué Isla Fisher pour succéder à Nicole Kidman dans Devenir les Ricardos. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer Devenir les Ricardos fonderie. Vous pouvez consulter une assistance pour Debra Messing ci-dessous.

Debra Messing a été volée. https://t.co/jD4gsp8DpZ – Valerie Bertinelli (@Wolfiesmom) 11 janvier 2021

Sérieusement. Décroche le putain de téléphone et appelle @DebraMessing putain maintenant. pic.twitter.com/gGSICNvx4C – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 11 janvier 2021

A mon avis … Nicole Kidman est une actrice géniale … mais Debra Messing serait parfaite pour jouer Lucille Ball. pic.twitter.com/7JtvVhPAQ7 – Rebecca (@ myfabulousfind1) 11 janvier 2021

Cmon Aaron Sorkin @AmazonStudios – Nicole Kidman n’est PAS BONNE POUR CETTE PARTIE. Debra Messing est née spécifiquement pour jouer ce rôle. Elle peut jouer la comédie ET le drame … Nic ne peut pas. De plus, REGARDEZ DEBRA !! 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/GYGKRQ0JPw – Le Kryptonien (@wearingacape) 11 janvier 2021

Aucune offense, mais Nicole Kidman? Vraiment?! pic.twitter.com/XoIfClYd5M – Portez un masque! 😷💙🌊 (@RosaRF) 11 janvier 2021

C’est une blague, n’est-ce pas? Debra Messing est le seul choix pour placer Lucy. Elle est drôle et a les côtelettes pour raconter une légende. Nicole Kindman n’est même pas drôle à distance. Et son accent américain est horrible. pic.twitter.com/lsbSnRh3Dc – Jennifer Taylor 🏳️‍🌈 🇺🇲 (@JenTayVA) 11 janvier 2021

UNIQUEMENT CHOIX POUR LUCY = DEBRA MESSING. Je ne discute pas. https://t.co/hJN6HrZmIG – Luvvie est le #ProfessionalTroublemaker (@Luvvie) 11 janvier 2021

Mais… @DebraMessing serait la parfaite Lucille Ball. Cheveux roux, timing comique, sensation entière. Tous là. https://t.co/HQUGroZlnw – Luvvie est le #ProfessionalTroublemaker (@Luvvie) 11 janvier 2021

Ah oui Nicole Kidman, une actrice connue pour son visage extrêmement expressif. Excellent choix. Cela a vraiment du sens. https://t.co/Qh50CNRMoV – Niccole Thurman (@niccolethurman) 11 janvier 2021

s’il vous plaît ne me dites pas qu’ils ont réservé nicole kidman et qu’ils s’attendent à ce qu’elle fasse un accent new yorkais pic.twitter.com/ZHxgdhFLCB – annabel (@mouthofbIood) 11 janvier 2021

Nicole Kidman et Javier Bardem quand Isla Fisher et Oscar Isaac sont assis juste là … pic.twitter.com/KlZXhCYoPu – JS (@jamesshank) 12 janvier 2021

2021 s’il vous plaît laissez-moi me reposer https://t.co/X2X5kgo0Wi – Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 11 janvier 2021

Quand je pense à Lucille Ball, je pense à Nicole Kidman – Carey O’Donnell (@ecareyo) 12 janvier 2021

Debra Messing quand Nicole Kidman a réservé le remake de I Love Lucy pic.twitter.com/iWblu5me2l – Caroline Ullman (@ carole_00) 11 janvier 2021

J’aime Nicole Kidman en tant qu’actrice et survivant au mariage avec Tom Cruise. Mais quand je pense à Lucille Ball, elle ne me vient pas à l’esprit. pic.twitter.com/uboK8MeBYo – Savon Web Ville et Pays (@ bredrew2) 11 janvier 2021

Lucille Ball était une actrice très expressive et Nicole Kidman n’a pas bougé tout son visage depuis Practical Magic pic.twitter.com/6ozIwPnhj1 – deanna (@denisehuxtables) 11 janvier 2021

Nicole Kidman jouant Lucille Ball réalisé par Aaron Sorkin. pic.twitter.com/7jDUNUHvmH – ashley (@ littlegnome16) 11 janvier 2021

Ce remake de Nicole Kidman de I Love Lucy est fou pic.twitter.com/QBnnpl1a1a – Subhah (@Subhah) 12 janvier 2021

Je l’ai et j’ai adoré quand j’étais enfant. Mais Nicole Kidman ne devrait pas jouer Lucille Ball comme dirigé par Aaron Sorkin. Ce sera un tel désordre et si mauvais. 😂 – ashley (@ littlegnome16) 11 janvier 2021

Nicole Kidman a une voie et faire Lucille Ball n’en fait pas partie. – Jay (@ColourMe_Jay) 11 janvier 2021

Nicole Kidman et Javier Bardem? C’est un casting dadaïste. – Connor Bible (@ bibliomania94) 11 janvier 2021

Je suis un peu soulagé que le discours soit enfin passé d’une nouvelle série « Sex and the City », sur laquelle je n’ai pas d’opinion, à un projet Nicole Kidman / Javier Bardem / Aaron Sorkin sur Lucille Ball dont j’ai une opinion tiède à propos de: C’est un mauvais casting * et * un mauvais choix créatif! – Daniel Fienberg (@TheFienPrint) 11 janvier 2021

