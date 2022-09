Les fans rappellent à Kim Kardashian les critiques passées de Dolce & Gabbana sur la maternité de substitution au cours de leur collaboration

La collaboration de Dolce & Gabanna avec Kim Kardashian a ébouriffé quelques plumes alors que les fans ont été déçus par la star pour avoir travaillé avec la marque controversée.

À la Fashion Week de Milan, la marque a lancé une collection de looks d’archives retravaillés organisée par Kardashian, 41 ans.

La marque a souffert en raison de nombreuses controverses ces dernières années, la collaboration semble donc être une tentative de regagner le soutien du public.

Dolce & Gabanna a été critiquée pour avoir critiqué la FIV et contribué au racisme anti-asiatique.

La collaboration de Kardashian intervient après qu’elle et ses sœurs ont déjà subi des réactions négatives après que les designers italiens Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont habillé la famille pour le mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker plus tôt cette année.

Dans une interview en 2015, Dolce a affirmé que lui et Gabbana « s’opposaient à l’adoption gay », à la FIV et à la maternité de substitution.

« Pas de progéniture chimique et d’utérus loué ; la vie a un cours naturel, il y a des choses qui ne devraient pas être changées », a-t-il déclaré.

Kardashian a conçu deux enfants par maternité de substitution.

Dolce a ensuite fait marche arrière et s’est excusée pour ces commentaires afin que Kardashian ait peut-être déterminé que son changement d’avis méritait d’être pardonné.

Mais beaucoup d’autres ont boycotté Dolce & Gabbana pour des accusations de racisme.

En 2013, Gabbana a assisté à une soirée d’Halloween sur le thème « Disco Africa » ​​où il s’est présenté en blackface.

En 2016, ils ont sorti une nouvelle chaussure pour leur marque intitulée « la sandale esclave » pour 2 395 €.

La sandale se composait d’une semelle beige avec des pompons colorés.

En 2018, la marque a fait la une des journaux après avoir publié une campagne publicitaire représentant un mannequin asiatique tentant de manger des plats italiens tels que des pizzas et des spaghettis avec des baguettes.

« C’est trop grand pour toi ? » dit une voix off masculine alors que le mannequin a du mal à ramasser un cannoli surdimensionné avec les baguettes.

De nombreux téléspectateurs ont trouvé la publicité raciste, misogyne et exploitante de la culture chinoise.

Les ventes de Dolce & Gabbana en Chine ont chuté de 98 % la même année où la publicité a été publiée.

En plus de se livrer à des attitudes racistes, Dolce & Gabbana a également été accusé d’être homophobe.

Gabbana a même une fois saccagé la famille de Kardashian dans un commentaire Instagram maintenant supprimé, les surnommant « la famille la moins chère du monde ».

Alors, pourquoi Dolce & Gabbana demanderait-elle à Kardashian de collaborer avec eux ?

Certains pensent que c’était une décision calculée pour effacer leur nom des controverses passées et sauver leur marque.

L’utilisateur de TikTok, Newman Parker, a expliqué les intentions de Dolce & Gabbana d’utiliser Kardashian dans le cadre de leur prochaine collection dans une vidéo.

« Apprenez à reconnaître un marketing habile », dit-il. « Ils savent que s’ils mettent le nom de Kim Kardashian dessus [the brand] et mettez-la sur la piste que vous allez être obsédé. »

« Vous allez vouloir regarder les looks et partager les looks et puis tout d’un coup, il ne s’agit pas de Dolce & Gabbana, mais de Kim Kardashian. »

« C’est exactement ce qu’ils veulent », partage Newman de Dolce & Gabbana. « Si vous avez été prompt à annuler, ne soyez pas prompt à oublier. »

Certains utilisateurs de TikTok étaient d’accord avec Newman et bien qu’ils aient prétendu être des fans de Kardashian, ils ne soutiendraient pas Dolce & Gabbana.

« En tant que membre de Kim Kardashian, même moi, je ne peux pas soutenir cette collection », a commenté un utilisateur. « C’est tellement problématique – et Kim n’aurait jamais dû le faire », a écrit un autre utilisateur.

L’avenir de Dolce & Gabbana n’est pas certain, de même que le succès de leur nouvelle collection.

Même avec le nom de Kardashian qui y est attaché, leur passé reste un problème important pour les acheteurs potentiels.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.