Les fans pensent que The Weeknd a confirmé qu’il sortait avec Angelina Jolie sur un nouvel album

Abel Tesfaye, dit The Weeknd, vient de sortir son cinquième album, Aube FM.

Le Canadien n’a jamais caché ses relations sur les albums précédents, et il semble que son dernier disque ne soit pas différent.

Sa chanson « Here We Go… Again » est déjà devenue virale sur Twitter pour ses mentions suggestives de la relation d’Abel avec une certaine « star de cinéma ».