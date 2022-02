Les fans pensent que Nope de Jordan Peele est un acronyme qui révèle les détails de l’intrigue

Les cinéphiles aux yeux d’aigle estiment avoir trouvé quelque chose sur le prochain film de Jordan Peele NON cela fait allusion de manière assez significative à l’intrigue du film. Vous pouvez voir la bande-annonce récemment publiée ci-dessous.

En tant que bande-annonce du film diffusé pendant le Super Bowl LVI, les fans ont commencé à comprendre que les thèmes OVNI que nous connaissons déjà dans le film pourraient en fait signifier que NON est un acronyme pour ‘pas de la planète terre’.

OK, cela ne vous dit pas grand-chose sur le film lui-même, mais c’est certainement une théorie intéressante, et c’est peut-être juste.

Un fan a commenté: « D’accord, et si » NOPE « est un acronyme pour (Not Of Planet Earth) d’où les extraterrestres ou les êtres extraterrestres dans le film … y ont pensé toute la journée:

Quelqu’un d’autre a écrit: « Exactement mes pensées,

« J’ai vu quelqu’un deviner que le titre signifiait « Pas de la planète Terre ». Semble convenir. Peut-être. »

Voici l’affiche. Crédit : Universal Pictures

Un troisième a dit : « Au cas où vous ne l’auriez pas compris…

« Non = pas de la planète Terre. »

Eh bien, nous ne pouvons pas encore être certains que ce soit le cas, mais c’est une bonne idée.

Quant au film lui-même, on sait bien qu’il est réalisé par Nous et Sortez le réalisateur Jordan Peele, et met en vedette Daniel Kaluuya et Keke Palmer en tant que paire d’éleveurs qui semblent prêts à voir leur vie bouleversée par l’arrivée de ce qui ressemble à un énorme OVNI.

C’est de là que vient le « pas de la planète Terre ».

Nous ne pouvons pas vraiment apprendre grand-chose du synopsis officiel du film, car il se lit simplement : « Une nouvelle terreur de l’esprit du lauréat d’un Oscar Jordan Peele. »

Super, bon au moins il y aura du suspense.

En plus de Kaluuya et Palmer, le film mettra également en vedette Barbie Ferriera, qui est actuellement en Euphorieet Brandon Perea de L’OA.

Ferriera semble particulièrement maquillée pour avoir été incluse dans le projet et a expliqué à quel point elle aimait les autres travaux de Peele dans une récente interview.

Peele a remporté un Oscar pour son scénario de Get Out. Crédit : Alamy

Elle a déclaré: « Je suis une grande fan de Jordan Peele,

« C’est un genre d’artiste et de génie unique dans une vie. Et il est si gentil aussi. Il est tellement gentil et tellement bon dans ce qu’il fait. C’est très excitant. »

À propos du projet lui-même, elle a déclaré : « Je suis tellement excitée qu’il sorte. Je pense que les gens vont adorer. Comme il le fait toujours, Jordan Peele réalise les œuvres d’art les plus étonnantes.

« Ce ne sont même pas des films.

«Ils sont incroyablement cérébraux et amusants et effrayants, des chefs-d’œuvre magnifiques. C’est comme le point culminant de ma vie, travailler avec lui.