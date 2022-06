Les fans pensent que la star des garçons, Karl Urban, serait parfaite pour jouer à Wolverine

Si nous vous demandions de penser à un super-héros ou à un personnage de bande dessinée que nous qualifierions de poilu, musclé et méchant, penseriez-vous immédiatement à Wolverine ?

Mais vous ne seriez pas le seul à remarquer les similitudes entre le personnage d’Urban dans l’émission à succès d’Amazon, Billy Butcher, et Hugh Jackman’s Wolverine.

Même s’il est déjà skurge et a dit qu’il était trop vieux pour jouer logan, idk, karl urban est toujours mon fan cast pour wolverine, il le regarde juste pic.twitter.com/SRgcL9h0cL

Et la réponse d’Urban ? Il éclata de rire.

Cela étant dit, les bandes dessinées présentent une version « Old Man Logan » du personnage de Wolverine, nous n’écrirons donc pas Urban uniquement sur l’âge.

Wolverine est censé mesurer 5’3, et avec Ubran qui arrive à 6’1, il est peut-être trop grand.

Cependant, un roi court a déjà été suggéré pour le concert et vous le connaîtrez certainement d’une autre franchise massive d’impression au cinéma.

Radcliffe arrive à 5’5, beaucoup plus proche de la taille du personnage de Wolverine et on lui a demandé s’il voudrait le faire.