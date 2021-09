Les fans pensent que la performance de Martin Clunes dans Manhunt: The Night Stalker est son meilleur

Clunes incarne l’inspecteur-détective en chef Sutton, chargé de traquer l’un des prédateurs sexuels les plus dangereux du Royaume-Uni, surnommé « The Night Stalker ».

En vérité, les crimes ont été perpétrés par Delroy Grant, qui a dirigé une frénésie de 17 ans qui a laissé des milliers de personnes âgées à Londres, dans le Kent et dans le Surrey, vivre dans la peur entre 1992 et 2009.

La deuxième partie de quatre épisodes basés sur les journaux intimes de Colin Sutton – interprété par Clunes – est diffusée ce soir, et les fans sont déjà impatients de voir comment l’affaire va évoluer et de voir Clunes se lancer dans le rôle.

Un autre a déclaré: « Presque par accident, j’ai fini par regarder #Manhunt hier soir. C’est très bien, en grande partie (mais pas entièrement) à cause du brillant Martin Clunes. »

J’ai regardé ce premier épisode de Manhunt: The Night Stalker hier soir avec Martin Clunes et honnêtement, sans même mentir, c’est l’une des meilleures performances que j’ai jamais vues. – Levi Miah’Cœur (@levimiah) 21 septembre 2021

Dans la vraie vie, on pense que Grant a potentiellement attaqué jusqu’à 600 personnes avant d’être traduit en justice.

Ils étaient âgés de 68 à 93 ans et on pensait que certaines de ses victimes souffraient de démence au moment des attentats.

En 2011, il a été reconnu coupable de 29 infractions, dont le viol, le cambriolage et l’agression sexuelle. Il a été condamné à quatre peines d’emprisonnement à perpétuité et à passer au moins 27 ans derrière les barreaux.

L’émission est une suite de la série 2019 qui raconte l’histoire réelle de la façon dont le meurtre d’Amelie Delagrange à Twickenham Green en 2004 a finalement été lié au meurtre de Marsha McDonnell en 2003 et à l’enlèvement et au meurtre de Milly Dowler en 2002.

Il a déclaré: « Lorsque vous lisez récit de victime après récit de victime et, à un certain moment, vous n’avez qu’à le mettre de côté parce que la chose terrible est que tant de vies de ces victimes âgées se sont terminées dans les circonstances les plus horribles.