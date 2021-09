Les fans pensent que la fille d’Eminem, Hailie Jade, ressemble au « jumeau » du rappeur dans une nouvelle vidéo

La fille sosie d’Eminem, Hailie Jade Mathers, a stupéfié ses abonnés avec une vidéo sans maquillage, et ils pensent qu’elle ressemble à la « jumelle » de son père. Vous pouvez voir le clip ici :

Hailie a partagé un clip sur son compte TikTok montrant son look « ambiance du week-end » qui a démarré avec son maquillage gratuit et ses longs cheveux relevés en un chignon.

La jeune femme de 25 ans fait alors semblant de frapper la caméra avant que le clip ne passe à son look beaucoup plus glamour, avec un visage maquillé et ses longs cheveux noirs élégamment coiffés.