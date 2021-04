Les fans pensent que Keith Urban figurera sur le prochain album de Taylor Swift

Taylor Swift a fait un saut à Pâques en mettant ses œufs de Pâques le Vendredi saint.

Une semaine après la sortie de « Fearless (Taylor’s Version) », son réenregistrement de l’album de 2008 « Fearless », la chanteuse a publié les titres des chansons bonus qui sont ajoutées à la liste des titres d’origine, bien qu’elle ait fait les fans y travaillent, juste un peu.

« La porte du coffre est sur le point d’être aussi désordonnée que vous le pensez après avoir regardé cette vidéo », a-t-elle écrit dans une publication sur les réseaux sociaux. « Niveau: Expert. Bon décodage! »

Le niveau d’indices n’était pas assez expert pour empêcher les hardcore Swifties de comprendre rapidement ce qu’elle était en train de faire dans le clip de 30 secondes, qui comprenait une chanson inédite jouée à l’envers tandis que les mots brouillés en anagrammes allaient et venaient à l’écran.

Une chanson a déjà été publiée – « You All Over Me », mettant en vedette Maren Morris – donc « EMNRA », par exemple, n’était pas vraiment un casse-tête (et ce n’était pas Swift signalant qu’elle est un membre secret de la NRA qui les aime. tirets).

Keith Urban a apparemment été révélé comme l’autre partenaire duo rejoignant Morris parmi les morceaux bonus, qui sont six chansons inédites qui ont été écrites à l’époque de « Fearless » et, comme celles existantes de cet album, ont été nouvellement enregistrées pour cette Big Machine -projet de jupe.

Les cinq autres noms de pistes, selon les fans de décodage rapide: « We Were Happy », « Don’t You », « Mr. Perfectly Fine », « Bye Bye Baby » et « That’s When ».

Les fans de Swift, avertis en masquage en arrière, ont également joué l’extrait de 30 secondes à l’envers pour récupérer ces paroles: « ‘Je vous ai croisé quelque part / Je ne voulais pas regarder / J’espère qu’elle ne m’aimera jamais / Je suis sûr qu’elle’ ‘ Je te rendrai heureux. «

Les représentants de Swift ont refusé de confirmer le décodage des fans, bien que l’on s’attende à ce qu’il y ait également une annonce des titres avant la sortie de l’album le 9 avril.

