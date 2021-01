Les fans pensent que GTA 6 sera officiellement révélé au Super Bowl

Cela approche dans la nuit du 7 au 8 février Point culminant de la saison NFL actuelle. le Chefs de Kansas City avec leur quart-arrière vedette Patrick Mahomes s’affrontent Boucaniers de Tampa Bay et la légende du quart-arrière Tom Brady im Super Bowl sur, l’événement sportif superlatif. Comme prévu, nous pouvons nous attendre à de nombreuses premières mondiales de bandes-annonces pendant les pauses publicitaires. Comprenant GTA 6?

GTA 6 dévoilé au 55e Super Bowl?

Depuis des années, les fans attendent avec impatience l’annonce de « GTA 6 » et nous pourrions être surpris jeux de rock star bientôt. Certains fans croient que dévoilement officiel lors du Super Bowl pourrait avoir lieu.

Bien que ce ne soit qu’un rumeur et un qui se penche certes loin par la fenêtre, mais un article de reddit recueille des indices pour la théorie audacieuse de la révélation.

Ces indices sont là pour la rumeur audacieuse

La Floride comme lieu: En 2019, les premières fuites sont survenues que « GTA 6 » jouerait en Floride. À juste titre, le 55e Super Bowl se jouera également dans cet État américain dans une semaine et demie, plus précisément dans la ville de Tampa. Le Super Bowl de l’année dernière a eu lieu à Miami, en Floride, source d’inspiration pour « GTA: Vice City ».

Maintenant, ajoutez un et un ensemble: Si « GTA 6 » avait vraiment lieu en Floride, un retour à Vice City serait également envisageable. De plus, une révélation lors du méga événement sportif, le Super Bowl, en Floride serait un grand match pour une révélation de « GTA 6 ». Rockstar Games manquera-t-il cette chance?

GTA 6 pourrait rejouer dans le Sunshine State en Floride et nous amener à retrouver Vice City. © Jeux Rockstar

Un autre indice semble être l’auteur-compositeur-interprète qui se produit dans le Halftime Show: Le weekend. Dans le clip de Blinding Lights, il y avait un (très, très) bref signe qui disait «GTA 6 Trailer». Apparemment, les signes dans la vidéo étaient censés être des commentaires YouTube sur la chanson. Apparemment, quelqu’un pensait qu’il ferait bien dans une bande-annonce « GTA 6 ».

Déjà l’année dernière, il y avait des liens avec « GTA » au Super Bowl: La NFL a utilisé des polices et des graphiques qui rappelaient très bien l’art de la boîte de « GTA: Vice City ». Les noms des équipes ont été écrits dans les polices bien connues « GTA » et le logo du jeu a été utilisé pour une image. Nous ne saurons probablement jamais s’il s’agissait simplement d’une allusion au lien entre le lieu du Super Bowl à Miami et « GTA: Vice City » ou s’il y avait plus.

C’est toujours une rumeur (audacieuse): Nous ne découvrirons la vérité qu’au Super Bowl. Le coup d’envoi aura lieu le 8 février 2021 à 0h30.