Les fans ont une plainte majeure à propos de Joker 2 après que Lady Gaga a annoncé qu’elle était Harley Quinn

Le chanteur de « Poker Face » a publié un teaser sur les réseaux sociaux hier, 4 août, et depuis lors, la rumeur s’est enflammée.

Beaucoup de gens suggèrent le Joker la suite pourrait être une comédie musicale – et certains fans sont un peu furieux à l’idée.

En ce qui concerne l’histoire typique de DC, Quinn est le psychiatre de Joker à l’établissement psychiatrique Arkham Asylum qui tombe amoureux de lui et devient son acolyte.

Mais cette relation entre Gaga et Joaquin Phoenix va-t-elle être musicale ?

S’adressant aux médias sociaux, un fan a écrit: « Rappelez-vous quand Joker est sorti et l’hystérie de masse qui l’entoure et comment il allait y avoir des fusillades et des explosions dans les théâtres, mais maintenant la suite est une comédie musicale avec Lady Gaga. »