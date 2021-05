Les fans ont parlé: c’est ainsi qu’ils veulent voir Black Widow

Klipsch rw-34c eua black

Enceintes centrales sans fil Klipsch RW-34C Un son étonnant. Pas de fils. Faisant partie de la série Klipsch Reference Wireless, l'enceinte centrale sans fil RW-34C de Klipsch vous assure de ne jamais manquer un mot des dialogues de vos films et télévisions préférés. Qu'est-ce que la référence Klipsch WiSA ? Un système de sonorisation sans fil et facile à installer, un véritable système surround qui surpasse toutes les barres de son du marché. La gamme Klipsch Reference Wireless comprend le haut-parleur central RW-34C, les moniteurs avant et arrière RW-51M et le caisson de basses sans fil RW-100SW. Ces haut-parleurs peuvent être mélangés et assortis pour créer des systèmes audio puissants dans n'importe quelle configuration, de la stéréo (2,0) à une expérience théâtrale 7,1 grande et audacieuse. Les produits Reference Wireless se connectent au transmetteur home cinéma sans fil Axiim LINK à la barre. ' Pourquoi choisir le 'sans fil' ? Les systèmes câblés traditionnels sont compliqués à installer et salissants. Le sans fil ne nécessite aucun fil de haut-parleur, aucun aménagement de la maison, aucun récepteur A/V et une extension facile du système. De quoi ai-je besoin pour commencer ? Vous pouvez obtenir Reference Wireless en connectant l'émetteur Home Cinéma sans fil Axiim LINK et en utilisant un téléviseur LG OLED ou NanoCell 2019, une XBox One, ou votre PC /et ou Mac. De combien de haut-parleurs ai-je besoin ? Commencez simplement avec deux RW-51M et construisez à partir de là. Reference Wireless peut prendre en charge jusqu'à un système de cinéma maison 5,1. Comment se compare-t-elle aux enceintes traditionnelles ? Nos haut-parleurs amplifiés sont optimisés sur toute la ligne pour surpasser un système surround typique avec des haut-parleurs câblés et avec la technologie WiSA. Pourquoi Klipsch ? Facile - Nous avons pris plus de 70 ans de connaissances en acoustique et les avons combinées avec les dernières technologies sans fil. Les produits sans fil de référence et la technologie WiSA tiennent les promesses de TRUE Entertainment, TRUE Wireless, TRUE Simplicity et TRUE Home. TRUE ENTERTAINMENT Le haut-parleur central sans fil RW-34C de référence de Klipsch est doté de la technologie de tweeter en aluminium brevetée par Klipsch pour un dialogue clair et précis. TRUE WIRELESS En utilisant l'émetteur de cinéma maison sans fil Axiim LINK, votre téléviseur LG OLED ou NanoCell 2019, votre appareil Windows 10 ou Mac O/S 10, ou Xbox One se connectera de manière transparente au système Klipsch Reference Wireless en quelques secondes seulement. TRUE SIMPLICITY Avec une faible profondeur, placez le canal central sans fil RW-34C sur votre manteau ou directement sous votre téléviseur à l'aide du matériel de montage universel.