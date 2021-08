Les fans ont ces théories sur Eternals

Luc et Léa Sucette +18 mois princesse

Développées pour le confort et la sécurité des bébés, les sucettes Luc et Léa satisfont le besoin naturel et inné de succion et les aident ainsi à se rassurer et à s'apaiser. Une sucette parfaite pour les bébés qui ont des joues à bisous! Cette sucette a été entièrement créée avec les fans Facebook Luc et Léa : choix du message, décor, couleurs. Sa collerette exclusive incurvée et aérée évite les irritations et rougeurs dues au contact prolongé de la salive sur la peau. La téterelle en silicone, développée avec des experts, s'adapte parfaitement aux palais des bébés et respecte le développement harmonieux des gencives et des dents. • Collerette et bouton en tritan, matériau très résistant, garanti sans BPA • Téterelle symétrique munie de renforts pour les bébés de + de 18mois, toujours bien positionnée dans la bouche de bébé • Sucette fabriquée en Europe • Conforme à la norme européenne EN 1400