Les fans obtiennent plus de références Breaking Bad dans la publicité étendue non diffusée du Super Bowl PopCorners

Les fans étaient heureux de voir Bryan Cranston et Aaron Paul apporter leur Breaking Bad les personnages de Walter White et Jesse Pinkman reviennent sur les écrans pour la deuxième fois en un an pour une publicité PopCorners au Super Bowl de cette année. Alors qu’un teaser de 30 secondes a été diffusé avant le match dimanche dernier et qu’une publicité de 60 secondes a été diffusée pendant l’événement, une nouvelle version étendue de 90 secondes a maintenant été publiée, permettant aux fans de voir l’intégralité de la publicité avec tous ses Breaking Bad les références.





La publicité PopCorners tire son récit principal directement de la série exceptionnelle et comprend de nombreuses références visuelles et scénarisées à des épisodes spécifiques de la série. Cela comprend un tonneau roulant dans le désert, une combinaison de matières dangereuses jaune et une apparition de Raymond Cruz dans le rôle de Tuco Salamanca, qui échantillonne le «produit» fabriqué par Walt et Jessie dans leur emblématique camping-car. Vous pouvez visionner la vidéo complète de 90 secondes ci-dessous.

Parlant de l’annonce, Bryan Cranston a révélé ses raisons de revenir à la Breaking Bad monde pour l’annonce, qui intervient quelques mois seulement après son apparition dans les derniers épisodes de l’émission dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il a déclaré dans un communiqué :

« Le désir de PopCorners de créer une véritable extension de la franchise et une campagne qui exciterait vraiment les fans de Breaking Bad est ce qui nous a ramenés pour cette publicité du Super Bowl. Walt aurait été immédiatement attiré par les ingrédients de base de PopCorners, alors ‘Breaking Good’ avait tout son sens en tant qu’histoire alternative qui aurait été bien meilleure pour lui et Jesse. »





Bryan Cranston peut maintenant avoir fini de jouer Walter White

Même si ses dernières apparitions en tant que Walter White ont été bien accueillies par les fans de Breaking Bad, Bryan Cranston a récemment évoqué l’idée de ramener le personnage à d’autres occasions. Mais, malheureusement, il semble qu’il en ait maintenant fini avec le personnage, comme il l’a dit :

« C’est peut-être le dernier épisode de l’univers de ‘Breaking Bad’. J’ai eu l’occasion d’amener Walter White dans le milieu. Je l’ai fait pour le film d’Aaron « El Camino », puis encore une fois pour « Better Call Saul ». Nous avons pu revenir et à chaque fois, nous pensons: « C’est la dernière fois que nous ferons cela, puis PopCorners appelle et c’est comme: » Eh bien, nous le ferons une fois de plus. ‘ Vince Gilligan et ses scénaristes ont écrit une série tellement incroyable. Les acteurs prennent cela et nous nous en inspirons et notre objectif fondamental n’est pas de le gâcher… comme un bon vin, il a une durée de vie, donc je suis vraiment heureux que les jeunes générations le trouvent.

Bien sûr, jusqu’à Tu ferais mieux d’appeler Saul, on aurait dit que Walter White avait déjà été mis au lit. Depuis la fin de Breaking Bad en 2013, Cranston est apparu dans de nombreux autres films et émissions de télévision, y compris la série dramatique votre Honneur. Cette fois, cependant, sa parodie sérieuse de White dans la publicité PopCorners sera probablement la dernière fois qu’il sortira le personnage de sa retraite.