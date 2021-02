Les fans ne peuvent pas croire que l’acteur de Tracy Beaker Dani Harmer était dans Harry Potter

S’adressant à Twitter , un fan qui pensait avoir repéré Harmer, maintenant âgé de 32 ans, derrière Hermione Granger, a écrit: « Je pense avoir trouvé @DaniHarmer dans Harry Potter et la pierre philosophale , elle est derrière Oliver Wood après qu’Hermione parle. »

Harmer a confirmé qu’elle était en fait dans le film et que les fans étaient déconcertés. L’un d’eux a écrit: « Omg! Je me souviens avoir lu il y a des années que vous y étiez mais je n’ai jamais pu vous repérer avant!

Quelqu’un d’autre a suggéré: « Imaginez échanger la vie de Harry Potter et Tracy Beaker, je pense que Beaker aurait manipulé les Dursley et Potter aurait préféré le dépotoir. »

Ma maman Tracy Beaker est raconté du point de vue de Jess et suit le couple alors qu’ils luttent pour faire face financièrement, Tracy trouvant l’amour sous la forme d’un riche petit ami ancien footballeur Sean Godfrey (Jordan Duvigneau).

Davies a déclaré qu’elle était une grande fan de la série CBBC L’histoire de Tracy Beaker – adapté des romans de Jacqueline Wilson – et qu’elle a hâte que le nouveau spectacle arrive sur nos écrans.

Elle a déclaré: «J’aime vraiment jouer Jess Beaker, c’est un personnage tellement amusant à jouer. C’était tellement génial de commencer à travailler sur la série alors que mon frère et moi l’avons regardé Tracy Beaker aussi loin que je me souvienne, nous sommes de grands fans!

«Le tournage jusqu’à présent a été fantastique, tout le monde est vraiment gentil et amical et je passe le meilleur temps.

« Je suis comme tous les fans et j’ai désespérément besoin de savoir ce que Tracy a fait et où va la mener son prochain voyage. Ça a été tellement agréable de travailler avec des visages familiers aussi. Le script est génial et Je pense que le public va adorer où va l’histoire. »