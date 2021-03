Les fans ne peuvent pas comprendre à quel point Zooey Deschanel est différent sans une frange signature

À quand remonte la dernière fois que vous avez vu Zooey Deschanel sans sa frange signature?

L’ancienne star de «New Girl» est allée sur Instagram pour se moquer d’elle-même et montrer une fois pour toutes que oui, elle a un front après toutes ces années à coiffer ses cheveux avec une frange.

L’acteur de 41 ans a pris un selfie au miroir avec ses cheveux séparés au centre sans frange obstruant son visage. Une superposition de texte sur la photo indiquait «Preuve que j’ai un front».

«Pour tous les sceptiques…» a-t-elle écrit dans la légende.

Les fans ont pris les commentaires pour plaisanter sur le fait que le selfie sans frange était en fait Photoshop. D’autres ne pouvaient même pas reconnaître Deschanel sans son look caractéristique, ce qui a incité un fan à faire ressortir une phrase de la chanson thème « New Girl » pour commenter: « Qui est cette fille? »

«C’est presque comme quand Superman devient Clark Kent», a ajouté un autre commentateur.

Un fan a écrit de façon hilarante: «Je faisais défiler légitimement et je pensais ‘qui est cet individu sans bang qui ressemble un peu à @zooeydeschanel’?»

« Ok Katy Perry, bel essai, ramène Zooey », a ajouté un commentateur, faisant référence à la ressemblance candide de Deschanel avec la popstar.

Même le petit ami de Deschanel, la star de «Property Brothers», Jonathan Scott, a participé à l’action, commentant: «Attendez quoi?! 😳 «

Scott et Deschanel ont été forts pendant la pandémie un an et demi après le début de leur relation. Il a partagé une adorable photo du couple le 15 mars où il a qualifié Deschanel de «personne parfaite».

Scott a partagé un selfie noir et blanc de la paire sur Instagram avec Scott enfilant une casquette de baseball et Deschanel arborant un chapeau de paille souple.

« Quelle journée parfaite avec ma personne parfaite », a-t-il écrit dans la légende, ajoutant les hashtags, « #BackToNature #SunnySkiesAhead. »

Le couple s’est rencontré pour la première fois en août 2019 sur le tournage de «Carpool Karaoke» et a commencé à se fréquenter peu de temps après. Au début de leur relation, le couple a passé la majorité de l’année dernière en quarantaine ensemble, ce qui a valu à Scott le titre de «MVP 2020».

Pour célébrer la nouvelle année, Deschanel a publié une jolie photo sur Instagram le 2 janvier de son étreinte Scott, prise par nul autre que son père, Caleb Deschanel.

«Mon MVP 2020 était ce gars, qui m’a toujours fait me sentir heureux malgré une année étrange et incertaine», a-t-elle écrit dans la légende. «En espérant que 2021 soit plein de doublures argentées pour tout le monde.»

En rapport: