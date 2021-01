Les fans n’arrêteront pas de demander à Robert Rodriguez de tuer à la machette dans l’espace

Tués à la machette Le réalisateur Robert Rodriguez n’avait jamais prévu de faire l’incroyable suite cosmique, Machete Kills in Space, en espérant que la bande-annonce suffirait à apaiser les fans de la franchise B-movie. Cependant, c’est loin de la façon dont les choses se sont déroulées, avec Machette les défenseurs demandent toujours les aventures interstellaires de l’anti-héros titulaire de Danny Trejo. De manière prometteuse, ce désir n’est pas passé inaperçu chez Rodriguez.

« Nous avons essayé de le faire dans la bande-annonce. Nous avons dit: faisons simplement la bande-annonce. Cela satisfera les gens parce qu’ils en verront suffisamment dans la bande-annonce. Ils diront: ‘D’accord, j’ai déjà vu ce film.’ Mais non, ils continuent quand même de demander (rires)! «

Sorti en 2010, le premier Machette suit Danny Trejo dans le rôle d’un ancien combattant légendaire de l’armée, qui se déchaîne violemment contre son ancien patron après une tentative d’assassinat sur sa vie alors qu’il tentait lui-même d’assassiner un sénateur du Texas. La suite, sortie en 2013, reprend le personnage de Trejo alors qu’il est recruté par le président américain pour arrêter un marchand d’armes et un révolutionnaire. Les deux films ont été réalisés par Robert Rodriguez et mettent en vedette toute une série de vedettes dont Robert De Niro, Jessica Alba, Mel Gibson, Antonio Banderas et Charlie Sheen, ainsi que des favoris cultes tels que Don Johnson, Steven Seagal et Cheech Marin.

Machete tue dans l’espace, aussi connu sous le nom Machete tue à nouveau … dans l’espace, a été tease pendant le deuxième film comme dans une fausse bande-annonce qui a appelé le projet une « attraction à venir ». La séquence présente le genre d’action granuleuse qui sera familière aux fans de films B et montre Trejo s’aventurant dans l’espace pour combattre des extraterrestres, allumant même une machette de style sabre laser. Grâce à cette image extrêmement agréable, Machete tue dans l’espace a été au sommet de la liste de souhaits de nombreux fans de cinéma depuis.

Rodriguez n’est pas le seul conscient du désir de voir la suite imaginée, Trejo déclarant précédemment que, s’il en venait à cela, il serait plus que disposé à écrire le film lui-même juste pour le voir se faire. « Machette, Tués à la machette, si Robert se lèverait un jour, il écrirait Machete Kills in Space! Je pourrais l’écrire (rires) », a déclaré l’acteur.

Après avoir été demandé s’il avait discuté Machete tue dans l’espace avec Rodriguez, Danny Trejo a ajouté ceci: « Vous savez que je n’ai pas parlé à Robert depuis un moment. Il a été très occupé et j’ai été occupé. Peut-être que je vais l’appeler, voir ce qui se passe. Mais je n’ai pas parlé. à Robert pendant un moment. Il m’a un peu abandonné, je pense … Je suis devenu trop gros (rires). Il est génial. Mais il est occupé, il a six enfants. Cela vous occupera. Ses enfants sont merveilleux aussi. «

Rodriguez a récemment ressuscité le monde des super-héros de Les aventures de Sharkboy et Lavagirl, un film qu’il a réalisé en 2005, pour le spin-off On peut être des héros, ajoutant beaucoup de poids à l’idée qu’il pourrait encore apporter Machette de retour pour un dernier meurtre … dans l’espace! Cela nous vient grâce à Discussing Film.

Sujets: Machete 3, Machete