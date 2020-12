Les fans mandaloriens veulent Pedro Pascal comme Gomez dans le redémarrage de la télévision familiale Addams de Tim Burton

The Mandalorian La star Pedro Pascal est le dernier nom à émerger avec une campagne de fans en ligne pour qu’il joue Gomez Addams dans le redémarrage de Tim Burton de La famille Addams. L’enthousiasme des fans pour cette possibilité a augmenté de façon exponentielle ces derniers jours, après que Pascal a clôturé la deuxième saison de The Mandalorian avec un épisode incroyable qui fait toujours vibrer les médias sociaux. Alors qu’il sera de retour en tant que Din Djarin dans le Guerres des étoiles troisième saison de l’émission, de nombreux fans lui demandent également de dépeindre le prochain live-action Gomez.

« Mais avons-nous considéré @ PedroPascal1 comme Gomez Addams pour La famille Addams reboot? »s’interroge sur un post populaire sur Twitter, comprenant une photo de Pascal en smoking.

Mais avons-nous considéré @ PedroPascal1 comme Gomez Addams pour le redémarrage de la famille Addams? 👀 pic.twitter.com/KZuG2GOhYr – Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) 21 décembre 2020

Dit un autre fan, « Quelqu’un a dit que @ PedroPascal1 devrait jouer à Gomez Addams et moi juste … j’ai besoin que ça arrive. »

Quelqu’un a dit que @ PedroPascal1 devrait jouer à Gomez Addams et je viens de … j’ai besoin que cela se produise. pic.twitter.com/G9LjIQRM7C – Lisa Marie (@ mk3zombie) 21 décembre 2020

« PEDRO PASCAL COMME GOMEZ ADDAMS S’IL VOUS PLAÎT IM BEGGING », déclare un autre fan, soulignant un désir clair de voir le casting de rêve se produire en utilisant des majuscules.

PEDRO PASCAL COMME GOMEZ ADDAMS S’IL VOUS PLAÎT IM BEGGING – ❂ katharine ❂ ☮︎ (@REXALORIAN) 21 décembre 2020

« Je continue de le voir flotter autour du FB, et je dois être d’accord », tweete un autre fan de Pascal. «Je dois vous implorer tous de considérer Pedro Pascalcomme Gomez Addams !! ‘ Nous savons qu’il peut faire du théâtre et de la comédie. Il ne reste plus qu’à escrimer et à danser la Mamushka! «

Je continue de le voir flotter autour du FB, et je dois être d’accord.

« Je dois vous implorer tous de considérer Pedro Pascal comme Gomez Addams !! » Nous savons qu’il peut faire du théâtre et de la comédie. Il ne reste plus qu’à escrimer et danser la Mamushka! @ PedroPascal1pic.twitter.com/Q8r7P4JYxa – Aunty Otter ™ et Newt (@GusAndLeo) 20 décembre 2020

Un fan va même jusqu’à suggérer un croisement entre The Mandalorian et La famille Addams en écrivant: « Faisons La famille Addams partie de la Guerres des étoiles traditions. Gomez est Mando à la retraite. «

Faisons de la famille Addams une partie de la tradition Star Wars. Gomez est Mando à la retraite. – Max (@ NorthernFrog3) 21 décembre 2020

Quand il a été annoncé pour la première fois que Burton développait une nouvelle approche La famille Addams, une campagne de fans lancée pour le collaborateur fréquent Johnny Depp pour obtenir le rôle. Oscar Isaac, qui exprime Gomez dans l’animation Famille Addams films, émergeront plus tard comme un choix populaire des fans sur les médias sociaux. Alors que de nombreux fans étaient d’accord avec l’idée d’Isaac en tant que Gomez en direct, la suggestion de Pascal dans le rôle a rendu beaucoup plus difficile pour certains de savoir qui est vraiment le meilleur pour le rôle.

« J’ai eu Oscar Isaac fan de Gomez Addams pendant si longtemps et maintenant quelqu’un a dit à Pedro Pascal et idk comment je suis censé prendre des décisions », lit un tweet.

J’ai eu oscar isaac fancast comme gomez addams pendant si longtemps et maintenant quelqu’un a dit pedro pascal et idk comment je suis censé prendre des décisions. – Runedolph le renne au nez rouge 🦌 (@dayoffgoth) 22 décembre 2020

John Astin a été le premier acteur à jouer une version live-action de Gomez quand La famille Addams a été adapté comme une série télévisée en noir et blanc en 1964. Il a ensuite repris le rôle pour une adaptation de série animée au début des années 90. Le regretté Raul Julia a joué Gomez dans la première adaptation cinématographique basée sur la série, un rôle qu’il a repris dans la suite Valeurs de la famille Addams. Tim Curry jouerait également le rôle dans le film de 1998 Réunion de famille Addams et Glenn Taranto a joué Gomez dans la courte sitcom canadienne La nouvelle famille Addams.

On ne sait pas encore qui jouera l’un des personnages du redémarrage prévu de Burton de La famille Addams. Jusqu’à ce que les annonces de casting soient faites, nous verrons probablement plus de possibilités de casting de rêve comme celle-ci apparaître sur les réseaux sociaux. Qui sait qui sera finalement choisi par Burton, mais un coup d’œil sur les réseaux sociaux lui donnera le choix entre quelques noms populaires.

Hmmmm j’ai juste eu une pensée. @ PedroPascal1 et @GalGadot ferait un très bon Gomez et Morticia Adams. #addamsfamily – Arrêter les assassins de Breonna Taylor (@ZodMagus) 21 décembre 2020

🗣 CASTEZ PEDRO PASCAL COMME GOMEZ DANS UNE FAMILLE ADDAMS REMAKE YOU LACHES – hannaH (@ hannahlucille16) 22 décembre 2020

Je vais juste jeter ça là-bas. Si Gomez Addams de Tim Burton n’est pas @ PedroPascal1 ou Oscar Isaac, je n’en veux pas. pic.twitter.com/3x2cEKveyL – Carmen Melendez (@ deathcab4carmen) 20 décembre 2020

Famille Addams – Pedro Pascal comme Gomez et Violet Chachki comme Morticia. Pas d’autres questions. – tân (@gormen_ghastly) 16 décembre 2020

.@netflix J’ai entendu dire que vous redémarriez la famille Addams. Je pense que le rôle appartient.@ PedroPascal1 ou Oscar Isaac! Ils seraient incroyables comme Gomez Adams. – Bethzaida Patterson (@onlybetholivera) 15 décembre 2020

@ PedroPascal1 comme Gomez Addams. Ceci est le chemin. – Michelle (@pechemignonne) 22 décembre 2020

J’ai lu quelque part à quel point ce serait parfait si @ PedroPascal1 a été choisi comme gomez addams et JE NE PENSE À RIEN D’AUTRE! – lei ann 🌺 (@leiannoffduty) 22 décembre 2020

Pedro Pascal ferait un Gomez Addams incroyable – Laurel Powell (@Laurelista) 22 décembre 2020