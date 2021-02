Les fans mandaloriens demandent à Lucasfilm de remplacer Gina Carano par Lucy Lawless

The Mandalorian Les fans semblent vraiment vouloir que Lucy Lawless assume le rôle de Cara Dune. Il a récemment été annoncé que Lucasfilm et Disney se sont séparés de Gina Carano au milieu de sa dernière controverse sur les réseaux sociaux. « Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir », a déclaré un porte-parole de Lucasfilm dans un communiqué. La déclaration de Lucasfilm a poursuivi en disant que «les publications de Carano sur les médias sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables».

Les nouvelles de tir sont arrivées tard hier après-midi, et beaucoup The Mandalorian les fans aiment déjà le rôle de Cara Dune. Gina Carano a donné vie au personnage féminin coriace sur le petit écran et on croyait qu’elle allait diriger le prochain Rangers de la Nouvelle République spin-off, actuellement en développement, en plus d’apparaître dans la saison 3 de The Mandalorian. Maintenant que Carano est officiellement sorti, de nombreux fans demandent à Lucasfilm d’aller de l’avant avec Lucy Lawless.

Lucy Lawless est probablement mieux connue pour son rôle-titre dans Xena: princesse guerrière, bien qu’elle ait eu de nombreux rôles de haut niveau depuis lors. Son expérience de badass à l’écran a beaucoup The Mandalorian les fans pensent qu’elle est la candidate idéale pour jouer à Cara Dune dans les saisons à venir. Un fan a simplement dit: « Pouvons-nous simplement échanger Gina Carano pour Lucy Lawless et ne jamais l’aborder comme Marvel l’a fait avec Howard et Cheadle? « La référence est à Don Cheadle prenant le relais de Terrence Howard en tant que colonel James Rhodes dans l’univers cinématographique Marvel. Un autre fan a décidé de faire appel au portefeuille de Lucasfilm en déclarant, » Écoutez-moi, Casting Lucy Lawless comme Cara Dune vendrait SOOO de nombreuses figurines. Je dis ça comme ça. Elle apporterait beaucoup de banque. «

Un autre fan de The Mandalorian dit: « J’entends les gens dire qu’ils veulent que Lucy Lawless joue Cara Dune à l’avenir mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que mon cœur de fanboy pourrait exploser de joie. » La Guerres des étoiles L’univers est en pleine expansion, grâce au succès du spectacle Disney +, que Gina Carano a aidé avec sa performance en tant que Dune. Alors que la majorité veut Lucy Lawless à bord, il y a encore des fans qui se battent pour le Carano, qui n’a pas encore répondu directement à son licenciement.

Au moment d’écrire ces lignes, Lucasfilm n’a pas encore révélé si le personnage de Cara Dune sera inclus à l’avenir. Guerres des étoiles projets. Si le personnage sera toujours la force motrice derrière Rangers de la Nouvelle République, le studio devra certainement passer par le processus de refonte, et les fans ont montré un grand intérêt pour Lucy Lawless prenant le relais de Cara Dune. Le studio écoutera-t-il ou finira-t-il par ramener Gina Carano à bord après quelques mois? Le Hollywood Reporter a été l’un des premiers médias à annoncer que Carano avait été limogé.

Écoutez-moi, Casting Lucy Lawless comme Cara Dune vendrait SOOO de nombreuses figurines. Je dis ça comme ça. Elle amènerait beaucoup de banque. pic.twitter.com/tltw8VwPqb – Isabel Sophia rebelle gurrl Dieppa (elle / elle) 🌺 (@IsabelSDieppa) 10 février 2021

