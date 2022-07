Les fans louent le héros méconnu du nouveau documentaire horrifiant Netflix True Crime

La découverte du complot qui compose Fille sur la photo a commencé en 1990, lorsque trois hommes ont repéré un talon haut bleu au milieu de la route et ont trouvé à proximité une jeune femme allongée face contre terre.

La femme a été identifiée comme étant Tonya Hughes, mais on a découvert plus tard qu’elle portait d’autres noms, dont Sharon Marshall.

Un synopsis du documentaire décrit comment la mort mystérieuse de la femme et les coups d’enlèvement ultérieurs de son fils ouvrent un «mystère de plusieurs décennies sur la véritable identité de la femme et le fugitif fédéral meurtrier au centre de tout cela», les téléspectateurs étant choqués et horrifiés par les événements qui se déroulent dans le film.