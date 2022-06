Les fans inquiets après que la star de Squid Games ait fait une déclaration sur la saison 2 « inutile »

Une deuxième série a été officieusement « annoncée » par Netflix, en tant que PDG du service de streaming, Fred Sarandosa déclaré que « l’univers de Squid Game vient de commencer » plus tôt ce mois-ci.

Lors d’une conversation avec PERSONNES plus tôt cette semaine, Lee a même affirmé que Jeu de calmar créateur, producteur et réalisateur, Hwang Dong-hyuk n’a pas encore tracé un plan complet scénario pour la deuxième saison supposée.

« On a l’impression qu’il est [Dong-hyuk] vraiment du mal à écrire le scénario », a déclaré Lee.

Le thriller sud-coréen a été le hit surprise de 2021, battant des records de flux et de temps de visionnage sur Netflix.

Un article récent dans The Gamer a ajouté à ces craintes, après que le site a publié un article sur l’effet néfaste que des suites inutiles peuvent avoir sur les drames télévisés bien-aimés « One Season Wonder ».