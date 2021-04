Les fans industrieux de PlayStation restaurent l’ancien PS Store Web

Il était une fois, Sony a annoncé son intention de fermer les vitrines PlayStation 3 et PS Vita, et bien qu’il ait déjà remplacé l’ancien PS Store basé sur le Web, il l’a bloqué pour de bon. Maintenant, la société a annulé sa décision de supprimer les vitrines de ses anciens formats, et les fans industrieux ont également trouvé un moyen d’accéder à l’ancienne place basée sur un navigateur.

Vous devrez utiliser un plugin Firefox pour ce faire, appelé Valkyrie PS Store. Il va sans dire que, bien que le plugin semble suffisamment sûr, procédez avec précaution si vous décidez de l’utiliser – nous pouvons confirmer qu’il fonctionne pour le moment, mais évidemment, vous l’installez à vos risques et périls. Il y a un tutoriel que vous pouvez suivre ici si vous avez besoin d’un peu d’aide supplémentaire.

Beaucoup préfèrent l’ancien PS Store basé sur le Web à la fois du point de vue de la convivialité et du fait qu’il répertorie les logiciels PS3 et PS Vita, que la nouvelle version a supprimés. Vous pouvez acheter des jeux en utilisant le plugin Firefox susmentionné, mais nous imaginons que cela sera rapidement corrigé – il n’est évidemment plus destiné à être consulté.