Les fans expliquent pourquoi Tim Allen n’exprime pas Buzz Lightyear dans Lightyear

Disney Pixar Toy Story 4 Figurine Parlante Buzz l'Éclair Super Action, version anglaise, jouet pour enfant, GDB92

Marcher, parler, quatre buzz l'éclair Design idéal et effets sonores avec une expression faciale distincte Marche vers l'avant et vers l'arrière et a un mouvement secret, super spécial Le laser s'allume Mouvements, sons et ailes réalistes pour un jeu de mission réaliste