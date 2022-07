Les fans époustouflés par les performances de Gaten Matarazzo et Caleb McLaughlin dans Stranger Things 4 Finale

Choses étranges les fans ont fait l’éloge des stars Caleb McLaughlin et Gaten Matarazzo après avoir regardé la finale de la saison quatre.

Le deuxième lot d’épisodes est tombé hier et les fans se sont déjà frayé un chemin à travers eux, désireux de savoir ce qui s’est passé à Hawkins.

Comme promis, la quatrième saison est devenue très sombre et le favori des fans, Eddie (joué par Joseph Quinn) est mort en héros – restant à l’envers pour distraire les Demobats tandis que Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) et Robin (Maya Hawkins) a affronté Venca.

Tout au long de la saison quatre, les téléspectateurs ont adoré l’amitié continue entre Dustin (Matarazzo) et Eddie, il était donc tout à fait approprié que le rockeur Eddie passe ses derniers instants dans les bras de Dustin où il a eu la chance de lui dire qu’il l’aimait avant de mourir.

Heureusement, ce fut un résultat légèrement meilleur pour Max que pour le pauvre Eddie, car Eleven (Millie Bobby Brown) a pu sauver l’adolescent, qui s’est retrouvé dans un lit d’hôpital dans le coma avec Lucas et Erica (Priah Ferguson) à ses côtés.

À la maison, les fans ont été époustouflés par le jeu de Caleb et Gaten, avec une écriture: «Quand les frères Duffer ont dit que Caleb McLaughlin livrerait l’une des performances les plus émouvantes et déchirantes de l’histoire de la série, ils ne mentent pas vraiment. CALEB A VRAIMENT LIVRÉ.