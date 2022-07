Les fans émerveillés par la scène « Badass » d’Eddie dans la finale de Stranger Things 4

La Choses étranges La finale de la saison quatre a captivé les téléspectateurs, mais il y a une scène particulière impliquant le bien-aimé Eddie Munson qui a été sur toutes les lèvres. Il a été décrit comme « emblématique » et « dur à cuire », et nous pouvons voir pourquoi.

Les fans ont regardé le volume deux récemment publié de La chose de l’étranger quatrième saison et a regardé avec impatience le Hawkins ‘Hellfire Club se diriger vers l’Upside Down pour affronter Vecna.

Et dans l’un des moments les plus cool de l’émission à succès de Netflix, les téléspectateurs ont regardé Eddie Munson jouer de sa guitare dans The Upside Down entouré de chauves-souris infernales.