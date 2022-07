Les fans du Seigneur des Anneaux comparent tous le nouveau look de « Sauron » à Eminem

Une nouvelle bande-annonce pour JLe Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir nous a apparemment offert un aperçu de Sauron (non, ce n’est pas un euphémisme) – et les fans soulignent une observation commune. Découvrez la nouvelle bande-annonce ici :

Le premier épisode de la très attendue série préquelle devrait sortir sur Amazon Prime Video le 2 septembre, et nous avons eu notre appétit aiguisé par une nouvelle bande-annonce dans laquelle nous semblons avoir un bref aperçu d’Anson Boon en tant que Sauron.

Quoi qu’il en soit, de nombreux fans ont conclu qu’il était Sauron – et il ressemble beaucoup à Eminem.

Un troisième a ajouté: « Quelqu’un d’autre reçoit des vibrations #Eminem de cette potentielle révélation de » Sauron « pendant la bande-annonce de @LOTRonPrime Rings of Power? »

Que ce soit ou non Sauron / Eminem sera bientôt révélé, avec l’énorme spectacle se rapprochant de plus en plus de nos écrans.