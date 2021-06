Les fans du Roi Lion célèbrent le 27e anniversaire du classique animé original de Disney

Rares sont ceux qui ne se souviennent pas de la première fois où ils ont vu la mort de Mufasa, la méchanceté de Scar ou cette scène finale qui a mis tellement plus de contexte dans le concept de « cercle de la vie » que tout autre film, et comme Le roi Lion a fêté son 27e anniversaire, les fans ont célébré ce qu’ils considèrent comme le GOAT des longs métrages d’animation. Avec une distribution de voix stellaire, des chansons instantanément classiques et certaines des animations les plus avancées et les plus étonnantes techniquement proposées par Disney, ou n’importe qui d’autre, à l’époque, Le roi Lion peut ne pas avoir semblé être un coup sûr avant sa sortie, mais cela a rapidement changé et le reste appartenait à l’histoire.

L’histoire de Le roi Lion remonte six ans avant son arrivée au cinéma, à une rencontre entre Jeffrey Katzenberg, Roy Disney et Peter Schneider alors qu’ils étaient en tournée de promotion en Europe pour Olivier et Cie. La production du film a commencé en 1991, en parallèle avec celle de Pocahontas, et inclurait certaines des animations informatiques les plus avancées disponibles à l’époque pour créer des scènes à couper le souffle comme la bousculade des gnous.

Au moment de la sortie du film de Disney en 1994, les critiques étaient pleines d’éloges pour tout, du cadre à la musique, à l’histoire et bien sûr à la distribution vocale et à l’animation de classe mondiale. Le film a rapporté 763 millions de dollars au box-office mondial, devenant le film d’animation le plus rentable de l’année et le film d’animation le plus rentable de l’histoire, et il détient toujours le titre de film d’animation traditionnellement le plus rentable de tous les temps.

Le roi Lion s’est vanté des performances vocales de James Earl Jones, Jeremy Irons, Matthew Broderick, Rowan Atkinson, Nathan Lane, Moira Kelly, Whoopi Goldberg, Cheech Marin et Jim Cummings. Les chansons du film ont été écrites par Sir Elton John et le parolier Tim Rice, avec une pièce maîtresse Cet tu ressens l’amour ce soir étant un énorme succès dans les charts pour John. L’héritage de Le roi Lion a vu une vague de suites, une série télévisée et bien sûr l’inévitable remake en direct en 2019. Bien que le remake n’ait pas été aussi bien reçu que l’original, il a tout de même pris plus de 1,6 milliard de dollars au box-office.

Aujourd’hui, les fans se sont joints aux multiples tweets célébrant le film, prouvant que même maintenant, avec de nombreuses nouvelles techniques d’animation en jeu et de nombreuses façons plus élaborées de mettre n’importe quoi à l’écran, le film est toujours aussi populaire et bien-aimé. Voici juste une sélection de souvenirs et de réflexions partagés par les utilisateurs sur Twitter.

L’un des meilleurs films d’animation jamais réalisés ! Le remake était nul ! L’original est supérieur ! pic.twitter.com/n9tUPxT0D9 – Josh❤️ Loki et dans les hauteurs #BlackLivesMatter (@supermangeek101) 15 juin 2021

Je me souviens que j’étais enfant et que mon père décédé m’emmenait le voir… Je n’oublierai jamais cette intro, les sons majestueux de « The Circle of Life » et l’audace des couleurs. L’histoire m’a totalement attiré. Il n’y a que l’original pour moi. Bons souvenirs! #90s – Victoria Grace (@MyVintageSoul) 15 juin 2021

L’un des plus grands films d’animation ! Un film fait avec tant d’artisanat, tant d’amour et de passion. C’est vraiment parce que Disney n’a pas pris ce film au sérieux et l’a simplement laissé passer sous le radar que les artistes ont pu créer quelque chose de spécial. — Maximilian Marianne Héloïse ! (@BizzaroFilmfan) 15 juin 2021

Pas seulement l’un des meilleurs films d’animation mais l’un des meilleurs films de tous les temps – Bryson Aperwhite (@brealnotfake) 15 juin 2021

Et rien n’est jamais venu après. C’est la SEULE version. – Phénix Lennard (@lainwakura) 15 juin 2021

Ce chef-d’œuvre est sorti il ​​y a 27 ans aujourd’hui. LE ROI LION pic.twitter.com/cgOdBj3Fe1 – L’épilogue (@Epiloguers) 15 juin 2021

Alors que le temps peut être désagréable pour certains films, Le roi Lion est celui qui semble prêt à résister à l’épreuve du temps. Il y a très peu de films qui peuvent être considérés comme parfaits, mais il en fait partie, et certainement l’un des meilleurs Disney jamais produits. Au fur et à mesure que les remakes et les redémarrages vont et viennent, il semble toujours que ce soit la version originale de Le roi Lion qui est destiné à être transmis d’une génération à l’autre, au fur et à mesure que le cercle de la vie se poursuit. Longue vie au roi.

Sujets : Le Roi Lion