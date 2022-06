Les fans du Père Noël bouleversés par le fait que deux étoiles n’apparaissent pas dans la prochaine série Disney +

Avec la nouvelle que Disney ramènera Tim Allen à Le Père Noël avec une nouvelle série Disney + basée sur la franchise, les fans n’ont pas été satisfaits de quelques omissions de la distribution des personnages revenant pour la série. Les Pères Noël verra Tim Allen reprendre une fois de plus son rôle de Père Noël / Scott Calvin, ainsi qu’Elizabeth Mitchell a sa femme, et Austin Kane et Elizabeth Allen Dick en tant qu’enfants Cal et Sandra respectivement. Cependant, il semble que deux stars notables absentes de la liste soient Eric Lloyd, qui a joué le troisième enfant des Calvin, Charlie, et David Krumholtz qui a joué le souvent sarcastique Bernard l’elfe dans les deux premiers films de la franchise.

Alors que les fans se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur mécontentement face aux deux stars disparues, beaucoup ont répondu directement à l’annonce de la série par Disney avec des commentaires comme « Où est Bernard? » et « J’ai besoin de Charlie et Bernard, même en camées. Ce n’est pas le Père Noël franchise sans eux. », il est clair que beaucoup ont oublié que Krumholtz s’était déjà retiré du troisième volet de la franchise, Le Père Noël 3 : La clause d’évasion.

Lorsque le troisième film de la série a été réalisé, Krumholtz n’a pas repris son rôle de Bernard, affirmant qu’il avait « dévalué » le personnage pour le faire. Il a dit auparavant Vautour que malgré le fait que le personnage soit à l’origine dans le film de manière significative, en ce qui concerne cela, il ne pouvait tout simplement pas le faire. Il a dit:





« Bernard était [originally] dans le troisième film. Ils m’ont envoyé le scénario, j’avais un rôle assez important. Nous avons établi le calendrier, ce qui allait être infernal pour moi, mais j’allais le faire fonctionner. Et tout était prêt à partir. Mais je dirais que le personnage s’est un peu dévalorisé et que je ne pouvais pas le faire en toute bonne conscience. Le troisième, j’ai essayé de regarder. Ce n’est pas la même chose. Je pense que les deux premiers sont vraiment spéciaux. »

David Krumholtz a été choqué par l’annonce de la série

Bien qu’il y ait beaucoup de fans qui s’attendaient clairement à ce que Krumholtz revienne dans la franchise, avec d’autres absents Lloyd, sa probabilité d’apparaître dans la série était évidente d’après la réaction de l’acteur à l’annonce de Disney + sur son compte Instagram, lorsqu’il a appelé la série » rien de moins que choquant. En revanche, rien n’indique pourquoi Lloyd ne revient pas après être apparu dans les trois films originaux.

En ce qui concerne la série elle-même, le synopsis officiel explique : « Scott Calvin est sur le point d’avoir 65 ans et se rend compte qu’il ne peut pas être le Père Noël pour toujours. Il commence à perdre une étape dans ses devoirs de Père Noël, et plus important encore, il a une famille qui pourrait bénéficier d’une vie dans le monde normal, en particulier ses deux enfants qui ont grandi au pôle. Avec beaucoup d’elfes, d’enfants et de famille à plaire, Scott entreprend de trouver un père Noël de remplacement approprié tout en préparant sa famille à une nouvelle aventure dans une vie au sud du pôle. »