Les fans d’Overwatch 2 ont été interrogés par Blizzard s’ils dépenseraient 45 € en skins mythiques

Suite à cette enquête, les utilisateurs ont commencé à exprimer de vives inquiétudes quant à la stratégie de monétisation dans la suite du jeu de tir, qui n’aura pas de loot boxes.

Combien êtes-vous prêt à payer pour les skins de personnages et autres produits cosmétiques en jeu dans Surveillance 2 si vous voulez vous distinguer des autres joueurs ? Blizzard a de grandes attentes car les utilisateurs d’Overwatch 2 ont été invités à faire un sondage, et il semble que le prix cible pour les armes, les personnages et autres éléments répertoriés jusqu’à présent soit juste.

Parmi les nombreuses améliorations d’Overwatch 2 apportées au jeu multijoueur de suivi, Blizzard a précédemment reconnu qu’il supprimait les boîtes de butin au profit de passes d’action et d’achats purs et simples – un peu comme des jeux en ligne ajoutés comme Fortnite. Cependant, Blizzard n’a pas encore expliqué comment les prix avantageux et les microtransactions d’Overwatch 2 fonctionneront.

Les joueurs se sont demandé s’ils voulaient dépenser 45 € en skins épiques, en breloques d’armes et autres produits cosmétiques à des prix excessifs dans l’article livré. Par exemple, un forfait coûte 5 € et comprend trois pulvérisations sensuelles ; l’autre coûte 20 € et consiste en une emote, une introduction en surbrillance et un souvenir.

Blizzard a commencé à envoyer aux joueurs par e-mail une enquête sur le juste prix des skins Overwatch 2 et d’autres mécanismes vers la fin du mois de juillet 2022. Les créateurs, entre autres, ont interrogé les fans de tireurs sur leur volonté de payer pour divers skins de rareté.

Il est très plausible qu’il s’agisse de prix délibérément gonflés, et Blizzard ne fait que vérifier ce type d’enquête spécifique. Cependant, il n’a pas été bien reçu sur Reddit. Jusqu’à la sortie d’octobre d’Overwatch 2, nous ne le saurons pas avec certitude.

Une nouvelle analyse prouve prétendument que Blizzard semble évaluer les coûts des skins, des lots et des charmes d’armes. Par exemple, l’étude demande si les joueurs peuvent se permettre de payer 44,99 € pour un skin mythique unique, 24,99 € pour un skin légendaire, 29,99 € pour un pack légendaire ou 9,99 € pour un charme d’arme. Mais, bien sûr, ces coûts ne sont en aucun cas les derniers.