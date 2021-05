Les fans d’Olivia Rodrigo pensent qu’elle traîne Joshua Bassett dans les paroles brutales de Good 4 U

Les paroles Good 4 U d’Olivia Rodrigo parlent-elles de Joshua Bassett et Sabrina Carpenter? Le vrai sens expliqué.

Olivia Rodrigo est de retour avec un autre succès et les fans pensent que ses paroles ‘Good 4 U’ parlent de Joshua Bassett et Sabrina Carpenter.

Les fans d’Olivia sauront sans doute déjà qu’elle serait sortie avec elle High School Musical: The Musical: La série co-star, Joshua Bassett, en 2020. Joshua aurait alors rompu avec Olivia et aurait commencé à sortir avec la star de Disney Sabrina Carpenter peu de temps après. Beaucoup pensent que les succès d’Olivia «Permis de conduire» et «Deja Vu» ont été inspirés par la scission et le triangle amoureux.

«Good 4 U» est une chanson sur un ex qui évolue rapidement et les fans la connectent à Joshua Bassett et Sabrina Carpenter.

De qui parlent les paroles de Good 4 U d’Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo Good 4 U paroles: S’agit-il de Joshua Bassett et Sabrina Carpenter? Photo: Geffen Records, @joshuatbassett via TikTok

Dans le premier couplet, Olivia chante: « Eh bien, tant mieux pour vous, je suppose que vous avez évolué très facilement / Vous avez trouvé une nouvelle fille et cela n’a pris que quelques semaines. » Si les rumeurs sur Olivia, Joshua et Sabrina sont vraies, cela s’appliquerait à leurs relations. Olivia ajoute alors: « Je suppose que la thérapeute que j’ai trouvée pour vous, elle a vraiment aidé / Maintenant, vous pouvez être un homme meilleur pour votre toute nouvelle fille. »

Dans le refrain, Olivia chante brutalement: « Eh bien, tant mieux pour toi, tu as l’air heureuse et en bonne santé / Pas moi, si jamais tu as voulu demander. » Elle le change ensuite dans le dernier refrain en ajoutant: « Tant mieux pour toi, tu vas bien là-bas sans moi / Bébé, comme un putain de sociopathe / J’ai perdu la tête, j’ai passé la nuit à pleurer sur le sol de ma salle de bain. «

La chanson est essentiellement un banger sarcastique sur le fait de souhaiter bonne chance à votre ex alors que vous ne lui souhaitez vraiment rien de la sorte.

Lisez les paroles complètes de ‘Good 4 U’ d’Olivia Rodrigo ci-dessous.

‘Good 4 U’ est le troisième single du premier album d’Olivia Aigre. La chanson et l’album sont actuellement sortis en Australie et en Nouvelle-Zélande et ils seront disponibles en téléchargement et en streaming à minuit dans votre pays ce soir (14 mai).

INTRO:

Ah

VERSET 1:

Eh bien, tant mieux pour toi, je suppose que tu as évolué très facilement

Tu as trouvé une nouvelle fille et ça n’a pris que quelques semaines

Tu te souviens quand tu as dit que tu voulais me donner le monde?

(Ah ah ah ah)

Et tant mieux pour toi, je suppose que tu as travaillé sur toi-même

Je suppose que la thérapeute que j’ai trouvée pour toi, elle a vraiment aidé

Maintenant tu peux être un homme meilleur pour ta toute nouvelle fille

REFRAIN

Eh bien, tant mieux pour toi, tu as l’air heureux et en bonne santé

Pas moi, si jamais tu as voulu demander

Tant mieux pour toi, tu vas bien là-bas sans moi

Bébé, mon Dieu, j’aimerais pouvoir faire ça

J’ai perdu la tête, j’ai passé la nuit à pleurer sur le sol de ma salle de bain

Juste sur le fait que je ne comprends vraiment pas

Mais je suppose que c’est bon pour toi

VERSE 2

Eh bien, tant mieux pour toi, je suppose que tu as tout ce que tu veux

Vous avez acheté une nouvelle voiture et votre carrière décolle vraiment

C’est comme si nous ne sommes même jamais arrivés

Bébé, qu’est-ce qu’il y a avec ça? (Hein?)

Et tant mieux pour toi, c’est comme si tu ne m’avais même jamais rencontré

Tu te souviens quand tu as juré à Dieu que j’étais la seule personne à t’avoir jamais eu?

Eh bien, foutre ça et te foutre

Tu n’auras jamais à blesser la façon dont tu sais que je le fais

REFRAIN

Eh bien, tant mieux pour toi, tu as l’air heureux et en bonne santé

Pas moi, si jamais tu as voulu demander

Tant mieux pour toi, tu vas bien là-bas sans moi

Bébé, mon Dieu, j’aimerais pouvoir faire ça

J’ai perdu la tête, j’ai passé la nuit à pleurer sur le sol de ma salle de bain

Juste sur le fait que je ne comprends vraiment pas

Mais je suppose que c’est bon pour toi

PAUSE

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

PONT

Peut-être que je suis trop émotif

Mais ton apathie est comme une blessure au sel

Peut-être que je suis trop émotif

Ou peut-être que tu ne t’es jamais soucié du tout

Peut-être que je suis trop émotif

Ton apathie est comme une blessure au sel

Peut-être que je suis trop émotif

Ou peut-être que tu ne t’es jamais soucié du tout

REFRAIN

Eh bien, tant mieux pour toi, tu as l’air heureux et en bonne santé

Pas moi, si jamais tu as voulu demander

Tant mieux pour toi, tu vas bien là-bas sans moi

Bébé, comme un putain de sociopathe

J’ai perdu la tête, j’ai passé la nuit à pleurer sur le sol de ma salle de bain

Juste sur le fait que je ne comprends vraiment pas

Mais je suppose que c’est bon pour toi

OUTRO

Eh bien, tant mieux pour toi, je suppose que tu as évolué très facilement

