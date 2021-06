Les fans d’Olivia Rodrigo pensent que ses propositions de fans brutales font allusion au prochain single de Sour

Olivia Rodrigo a surpris les fans en leur demandant de se rendre au bal et les gens ont repéré un énorme œuf de Pâques dans les vidéos.

Olivia Rodrigo réalise ses rêves en apparaissant sur le pas de la porte des fans et en leur demandant d’aller au bal avec elle.

Olivia Rodrigo n’est pas étrangère aux stratégies promotionnelles inventives. Depuis la sortie de son premier single « Drivers License » et son lancement Aigre campagne d’albums, Olivia a mis en place une Aigre hotline, a laissé tomber un Aigre collabore avec Sour Patch Kids et a lancé un nouveau site Web Depop où les fans peuvent acheter de vrais vêtements à partir de ses vidéos. Olivia a même animé un Aigre lave-auto pour que les fans la rencontrent.

Maintenant, Olivia fait passer les choses au niveau supérieur avec des propositions et les fans pensent qu’ils confirment que « Brutal » est son prochain single.

LIRE LA SUITE: Les fans d’Olivia Rodrigo critiquent les trolls qui lui font honte à cause de son poids

Les fans d’Olivia Rodrigo pensent que ses propositions prouvent que Brutal est le prochain single de Sour. Photo : JMSernational/JMSernational for BRIT Awards/Getty Images, @jocelynaranne via Twitter,

Cette semaine, après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Olivia a surpris les fans en visitant leurs maisons et en leur demandant d’aller au bal avec elle. Dans les vidéos que les fans ont partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir Olivia frapper à leur porte avec des fleurs et une pancarte indiquant : « Le bal serait brutal sans toi », en référence au morceau d’ouverture de son premier album. Sour.

S’adressant ensuite à Twitter, l’un des fans a écrit : « Olivia Rodrigo est venue chez moi pour me demander au bal de promo et je ne pense pas que je me tais un jour. QU’EST-CE QUE LA VIE ???! » Un autre fan a ensuite ajouté: « Alors… olivia rodrigo s’est présentée chez moi et m’a donné des fleurs et du merch et m’a demandé d’aller au bal. C’EST LA VRAIE VIE »

On ne sait pas si Olivia invite les fans à un véritable bal ou non, mais les gens sont convaincus que le signe du bal d’Olivia est un teaser quant à sa prochaine étape Aigre célibataire est. Étant donné qu’il est dit « Le bal serait brutal sans toi », les gens pensent qu’Olivia révèle que « Brutal » sera son prochain single, après « Drivers License », « Deja Vu » et son succès actuel « Good 4 U ».

Au cours du week-end (19 juin), Olivia a publié une photo sur Instagram dans laquelle on peut la voir filmer une nouvelle vidéo. Olivia a également publié des captures d’écran de photos de bal emblématiques sur ses histoires Instagram hier soir (Seth et Summer dans The OC, Bella et Edward dans Twilight et Carrie dans Carrie). La vidéo « Brutal » pourrait-elle avoir un thème de bal ?

Dans l’état actuel des choses, Olivia n’a pas encore confirmé si la théorie est vraie ou non, mais nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

Que veux-tu être le prochain Aigre Célibataire?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂