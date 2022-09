Les fans d’Inbetweeners se réunissent et décident quelle est la meilleure réplique de la série

Un autre a opté pour un moment beaucoup plus évident – ​​mais tout aussi amusant – en écrivant dans le fil : « Simplement « Bus W**kers » parce que je fais ça quand mon fils adolescent me ramène du pub. Il grince des dents et est terrifié.

Quelqu’un d’autre a convenu que le premier était un choix fort, en écrivant : « ‘Ce n’est pas vraiment pertinent, n’est-ce pas ?’ est un tel classique parce qu’il a en fait raison, mais il se sent toujours tellement mal et à cause de cela, il vous fait grincer des dents encore plus fort.