Les fans dévoilent une nouvelle bande-annonce pour le remake de The Elder Scrolls IV : Oblivion

L’un des jeux vidéo les plus acclamés de la franchise »The Elder Scrolls » de Béthesda est »The Elder Scrolls IV : Oblivion », un jeu de rôle RPG qui est arrivé sur les consoles de jeux vidéo et sur PC en 2004. Alors que le jeu était une innovation à sa sortie, on a déjà l’impression qu’il a besoin d’une mise à jour.

C’est pourquoi certains fanatiques dédiés à la création de mods ont fait tourner »Oblivion » sur le moteur de »The Elder Scrolls V: Skyrim ». Grâce à une bande-annonce intitulée » Skyblivion », vous pouvez voir plusieurs des lieux du jeu de 2004, mais maintenant avec une nouvelle image et un nouveau moteur graphique.

Le nouveau projet devrait sortir en 2025, expliquant que le portage de l’intégralité du jeu » Oblivion » sur un nouveau moteur est une tâche difficile. « Créer des jeux prend du temps, c’est le double pour un projet bénévole de la taille d’un jeu AAA qui a pris des années à une équipe de développement à plein temps. »

Quoi qu’il en soit, nous aimerions partager aujourd’hui que Skyblivion est dans un état où nous pouvons promettre une sortie en 2025 au plus tard. Nous espérons, avec votre soutien, terminer les dernières étapes pour réaliser notre rêve, dépassant peut-être même notre propre estimation », a déclaré le groupe de travail dans un communiqué.

Depuis la sortie de »Oblivion’s Game of the Year Edition », Bethesda n’a introduit aucune nouvelle mise à jour du jeu, se concentrant sur la remasterisation et l’ajout de plus de contenu au jeu suivant, »Skyrim ». En fait, le dernier jeu de la franchise a été »The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition » étant disponible pour les consoles de nouvelle génération.

Pour le moment, on sait que Bethesda travaille sur »The Elder Scrolls VI », bien que peu d’informations aient été données depuis son annonce en 2018. Il y a eu diverses rumeurs et rapports selon lesquels le jeu est en développement, mais il n’y a pas de nouvelles mises à jour officielles de la société.

Les utilisateurs dédiés à la création de mods ont ajouté de nouveaux contenus aux jeux précédents de la franchise, élargissant considérablement le monde de » Skyrim » et » Oblivion », les transformant même en jeux complètement différents comme le » mod ». ‘ Vampire : La Mascarade – Rédemption ».

»The Elder Scrolls VI » n’a pas encore de date de sortie officielle.