Les fans dévastés par la rumeur selon laquelle Emma Watson aurait pris sa retraite

Une autre personne a déclaré: « EMMA WATSON RETIRE CE QUI NE ME PARLE PAS S’IL VOUS PLAÎT. »

emma watson nous a confié certains des rôles les plus emblématiques. je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir. elle le mérite. : coeur_ jaune: pic.twitter.com/jGvb9HwBtz – Sien: fleur de cerisier: (@dob_styles) 25 février 2021

Beaucoup d’autres étaient heureux pour Watson et ont soutenu sa décision.

« Emma WAtson nous a donné certains des rôles les plus emblématiques », a écrit un fan, ajoutant:« Je lui souhaite tout le meilleur pour le futur. Elle mérite ça. «

Un autre a dit: « je ne m’attendais pas à me réveiller et à lire ça Emma Watson se retire d’acteur mais elle fait ce qu’il y a de mieux pour elle, donc je ne peux pas vraiment me plaindre merci de nous avoir offert tant de belles performances. «