Les fans des Yellowjackets recevront un épisode bonus de la saison 2

Vestes jaunes n’a pas encore fini de raconter son histoire. La série dramatique à suspense a laissé aux fans plus de questions que de réponses. La deuxième saison ne comprenait que 9 épisodes, contrairement à sa première saison qui en compte 10. Le dernier épisode a été construit avec un ensemble d’événements en cascade, ce qui a finalement conduit les fans à croire fermement qu’il y aura un épisode supplémentaire à suivre.





EW a rapporté que la croyance des fans était alimentée par le cliffhanger très intense de la finale de la saison où l’adolescente Natalie (Sophie Thatcher) est apparue comme la principale candidate au titre Antler Queen, tandis que l’adulte Misty (Christine Ricci) a accidentellement causé la mort de Natalie adulte (Juliette Lewis). L’épisode a également vu la cabine de l’équipe s’enflammer, les laissant sans abri.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Bien qu’il y ait eu beaucoup d’émissions qui ont laissé les fans en vouloir plus, récemment, de plus en plus d’émissions ont offert ce petit plus à ce qui avait été initialement annoncé. L’année dernière, l’adaptation par Netflix de The Sandman de Neil Gaiman a livré un épisode supplémentaire inattendu qui a tout fait pour résoudre le cliffhanger de la saison 1, mais a fourni juste un peu plus pour que les fans puissent en profiter.





Les fans de Yellowjacket ne dormiront pas tant qu’ils n’auront pas un nouvel épisode

Distribution de contenu mondial primordiale

Le spectacle a amassé une suite enragée qui était en effervescence avec anticipation pour le supposé épisode bonus. Ils ont même indiqué sur Twitter qu’ils prévoyaient de rester jusqu’à la sortie de ce supplément d’une heure tant attendu.

C’était quand le Vestes jaunesLa co-créatrice, Ashley Lyle, a répondu pour dissiper les rumeurs et exhorter les fans de la série à aller se reposer. Lyle a confirmé qu’il y avait bien un épisode bonus et qu’il était en préparation. Cependant, elle a précisé que cela ne tomberait pas de si tôt comme les fans l’attendent.

Bien que l’épisode bonus soit confirmé comme étant en cours, les détails à ce sujet restent rares. Le moment de sa sortie est inconnu, ainsi que l’impact qu’il laissera sur la troisième saison à venir. Cette incertitude est en partie due à la grève des scénaristes qui a vu l’équipe de rédaction ne pouvoir contribuer à la troisième saison qu’une journée.

Indépendamment de ces inconnues, Vestes jaunes les fans peuvent s’attendre à ce que cet épisode à venir conserve le même ton sombre caractéristique de la série, tout en présentant des moments musicaux captivants, menant tous à une émission à suspense qui les gardera sur leurs gardes.

Vestes jaunes créée le 14 novembre 2021 sur Showtime. La série d’horreur psychologique présente le récit d’une équipe de footballeuses talentueuses du secondaire qui a réussi à survivre à un accident d’avion dans la nature sauvage de l’Ontario. Il raconte la spirale descendante dans laquelle ils se sont retrouvés, passant d’une équipe prospère à des clans cannibales et sauvages et comment ils essaient de reconstituer leur vie pièce par pièce 25 ans après le crash. Bien qu’elle ne soit pas basée sur une histoire vraie, la série a été inspirée par 2 événements réels – la Donner Party et la catastrophe du vol des Andes en 1972.